Retour sur les plages en Espagne et aux Etats-Unis, réouverture des discothèques en Islande et levée de l'état d'urgence au Japon: le déconfinement se poursuit à travers le monde où le coronavirus a fait plus 344.000 morts et poursuit sa progression, notamment en Amérique latine.

AMERIQUE

USA

Aux Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie apparue en décembre en Chine, des Américains se sont rendus en masse sur les plages et dans les parcs pendant le weekend prolongé du Memorial Day, journée de commémoration de tous les morts de guerre.

Le Covid-19 y a fait 532 nouveaux décès en 24 heures, portant le bilan total à 98.218 morts, tandis que le nombre de personnes contaminées dans le pays était de 1.662.375 lundi, selon le comptage quotidien publié lundi par l'Université Johns Hopkins.

Brésil

Le ministère brésilien de la Santé a annoncé lundi qu'il maintiendrait sa recommandation d'utiliser l'hydroxychloroquine pour traiter le nouveau coronavirus, malgré la décision de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de suspendre temporairement les essais cliniques avec ce médicament par mesure de précaution. "Nous restons très calmes et sereins, et il n'y aura aucune modification" dans nos consignes, a déclaré Mayra Pinheiro, secrétaire à la gestion du travail et à l'éducation sanitaire, lors d'une conférence de presse à Brasilia.

Sous la pression du président Jair Bolsonaro, le ministère de la Santé du Brésil, le pays le plus durement touché par le coronavirus en Amérique latine, a publié la semaine dernière un document qui étendait les recommandations d'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine y compris aux cas bénins de Covid-19 malgré le manque de preuves concluantes de son efficacité.

Chili

Le Chili a enregistré lundi un nouveau record de contaminations au nouveau coronavirus, avec 4.895 nouvelles infections en 24 heures, dont deux ministres du gouvernement du président Sebastian Piñera. Le pays de 18 millions d'habitants a enregistré un total de 73.997 cas de Covid-19 dont 761 décès depuis l'apparition d'un premier cas le 3 mars. Quarante-trois personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures.

le ministre des Travaux publics, Alfredo Moreno, 63 ans, et le ministre l'Énergie, Juan Carlos Jobet, 44 ans, ont confirmé avoir été contaminés.

Trois autres ministres, qui avaient été en contact avec des personnes contaminées, et s'étaient placés en quarantaine préventive, ont tous été testés négatif et ont repris leurs activités.

Europe

Espagne

A Madrid, les habitants ont bénéficié d'un premier allégement avec la réouverture des terrasses des cafés, des restaurants et des espaces verts, après l'un des confinement les plus stricts du monde face à la pandémie partie de Chine fin 2019.

Italie

Autre pays lourdement frappé par le Covid-19, l'Italie a franchi une nouvelle étape dans la levée des restrictions, avec la réouverture des salles de sport et des piscines, une semaine après celle des restaurants. Et mardi c'est le site antique de Pompéi (sud) qui va rouvrir.

ASIE

Japon

Le Premier ministre a annoncé lundi la levée de l'état d'urgence dans les dernières régions de l'archipel où il était encore en vigueur, notamment à Tokyo, permettant à la troisième économie du monde de redémarrer, tout en appelant à la prudence.