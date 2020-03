Partie d'Asie en décembre et toujours vigoureuse en Europe, la vague de la pandémie du coronavirus est en passe de submerger les Etats-Unis --désormais premier pays affecté au monde-- tandis que les dirigeants des grandes puissances mobilisent des sommes astronomiques pour sauver l'économie de la noyade.

Aux programmes de sauvetage lancés par plusieurs pays au niveau national s'ajoute depuis jeudi celui concocté par les dirigeants du G20 réunis en sommet par visioconférence sous la présidence de l'Arabie saoudite. Ils ont promis d'injecter 5.000 milliards de dollars pour soutenir l'économie mondiale foudroyée par la pandémie.

Le nouveau coronavirus, qui a contaminé depuis son apparition en Chine en décembre un demi-million de personnes et en a tué plus de 23.000, a donné un coup d'arrêt à l'activité de nombreux secteurs et a contraint trois milliards de Terriens à se calfeutrer chez eux.

Si l'épicentre de la maladie Covid-19 reste l'Europe avec près de 275.000 cas officiellement diagnostiqués, selon un comptage réalisé ce jeudi soir par l'AFP, les Etats-Unis semblent être sur la lancée pour dépasser à terme le Vieux continent car l'épidémie y progresse de façon exponentielle.

ASIE

Chine

La Chine a fait état vendredi de 55 nouveaux cas de Covid-19, dont 54 "importés" de l'étranger, au moment où le pays s'apprête à fermer temporairement ses frontières et réduire drastiquement ses vols internationaux. Pour la première fois depuis trois jours, un cas de contamination d'origine locale a été recensé dans l'est du pays, à en croire le bilan officiel. Cinq décès ont par ailleurs été enregistrés dans le Hubei, l'immense province centrale placée en quarantaine fin janvier et dont les restrictions sont depuis mercredi progressivement levées.

La Chine, d'où est partie en décembre la pandémie mondiale, a parmi ses priorités aujourd'hui d'éviter que le Covid-19 ne revienne sur son sol depuis l'étranger. Le pays compte au total 595 cas "importés". Pékin a annoncé jeudi soir qu'il allait fermer temporairement ses frontières à la plupart des étrangers et réduire drastiquement ses vols internationaux. La mesure entrera en vigueur samedi à 00H00 locale (vendredi 16H00 GMT).

Le nouveau coronavirus a contaminé en Chine au moins 81.340 personnes et fait 3.292 morts, selon les données communiquées par les autorités.

Les infections quotidiennes en Corée du Sud passent sous la barre des 100

Le nombre de nouveaux cas d'infection quotidienne au Covid-19 est passé vendredi sous la barre des 100, avec 91 cas enregistrés depuis la veille, selon le bilan annoncé par les autorités sanitaires du pays. Le nombre total d'infections dans le pays asiatique est désormais porté à 9.332, avec un bilan de 139 décès.

Cela marque le 16e jour consécutif avec moins de 200 nouveaux cas d'infection par jour, dans une tendance à la stabilisation de l'épidémie qui a éclaté en janvier.

EUROPE

Macron prépare une "initiative importante" avec son homologue américain Trump

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il préparait avec le président américain, Donald Trump, et d'autres pays une "nouvelle initiative importante" face à la pandémie de coronavirus. "Très bonne discussion avec Donald Trump. Face à la crise du COVID-19, avec d'autres pays, nous préparons pour les prochains jours une nouvelle initiative importante", a tweeté le chef d'Etat français après un échange avec son homologue américain, sans autre précision.

De son côté, la Maison Blanche a indiqué que les deux dirigeants avaient convenu de "l'importance d'une coopération étroite par le biais du G7, du G20 et du P5 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu, ndlr) pour aider les organisations multilatérales, notamment l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, à éliminer rapidement la pandémie et à en minimiser l'impact économique".

Une nouvelle évacuation de patients atteints du coronavirus dans l'Est de la France est prévue vendredi, alors que l'épidémie s'aggrave dans le pays avec près de 1.700 morts, parmi lesquels une adolescente de 16 ans devenue la plus jeune victime.

Pour soulager les hôpitaux du Grand Est, cette évacuation par les airs intervient au lendemain d'un transfert inédit de malades de l'Est vers d'autres régions en TGV médicalisé, afin d'y alléger la pression sur les établissements de soins.

La Russie ferme tous les cafés et restaurants à partir de samedi

La Russie fermera à partir de samedi tous les cafés et restaurants du pays pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre.

"Les autorités exécutives des régions de la fédération de Russie suspendront à partir du 28 mars et jusqu'au 5 avril 2020 les activités des organisations de restauration, à l'exception du commerce à distance", a ordonné Mikhail Michoustine dans un document diffusé sur le site du gouvernement russe.

AMERIQUE

Le Venezuela a annoncé jeudi le premier décès lié au coronavirus survenu sur son territoire, un homme de 47 ans qui souffrait auparavant d'une maladie des poumons. La victime résidait dans l'Etat d'Aragua, dans le nord du pays sud-américain, a indiqué la vice-présidente Delcy Rodriguez lors d'une intervention télévisée.

Alors qu'il était hospitalisé dans une clinique privée pour une pneumonie, un test a révélé il y a trois jours qu'il était positif au Covid-19, selon Mme Rodriguez. "Il était atteint d'une maladie professionnelle aux poumons", a-t-elle précisé.