La pandémie de coronavirus a franchi le cap des 150.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, un sombre bilan qui alimente les suspicions sur la situation en Chine, quand bien même Pékin a revu ses chiffres à la hausse.

Au total, 150.142 morts. C'est le bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT. Plus de 2.207.730 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays.

Et près de six humains sur dix sont en confinement, avec 4,5 milliards de personnes contraintes ou incitées à rester chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19, selon les dernières données de l'AFP.

EUROPE

Allemagne

Plus de 4.100 personnes sont décédées des suites du coronavirus en Allemagne, selon une dernière mise à jour effectuée par le Robert Koch Institut (RKI). L'Allemagne a recensé 242 nouveaux décès ces dernières 24 heures, portant le total à 4.110 morts, précisait samedi matin le RKI.

De vendredi à samedi, 3.609 cas confirmés de Covid-19 se sont ajoutés. Le nombre de personnes contaminées s'élève à 140.000.

AMERIQUE

Etats-Unis

Au moins 7.000 personnes sont mortes dans des maisons de repos à travers les États-Unis à cause de Covid-19, selon un rapport du New York Times de vendredi. Le virus s'est propagé à plus de 4.100 maisons de repos et autres établissements de soins aux États-Unis, selon le décompte national établi par le quotidien.

Le pays compte plus de 700.000 cas et plus de 37.000 décès, selon les derniers chiffres de l'université Johns Hopkins publiés vendredi.

Les établissements de soins ont été particulièrement vulnérables dans cette épidémie, à la fois parce que les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont plus exposées au virus et parce que le risque d'infection est plus élevé lorsque de nombreuses personnes vivent à proximité les unes des autres.

Au début du mois de mars, les autorités américaines ont publié de nouvelles mesures pour plus de 15.000 centres de soins à travers le pays.

Ces mesures strictes comprennent notamment des restrictions dans les cantines, l'annulation des réunions et l'obligation pour les travailleurs de mesurer la température des personnes qui entrent dans les maisons.

Cependant, le New York Times a rapporté qu'elles ne sont pas toujours appliquées et que même si elles l'étaient, les travailleurs des maisons de repos pourraient involontairement faire entrer le virus dans les centres.

AFRIQUE

La barre des 1.000 morts vient d'être franchie en Afrique, dont les trois quarts en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Afrique du Sud.

"C'est une bombe à retardement", s'insurge la Sud-Africaine Ayanda Botha, dont le neveu est incarcéré à la prison d'East London, dans le sud du pays, "foyer" de l'épidémie avec pas moins de 55 détenus et 25 gardiens déclarés positifs en quelques jours.