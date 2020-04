Les écoles ont timidement rouvert mercredi au Danemark après un mois de fermeture en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

Le royaume est le premier pays européen à rouvrir ses crèches, écoles maternelles et primaires après l'instauration de restrictions le 12 mars pour endiguer l'épidémie. Les cours ont toutefois repris dans seulement la moitié des communes danoises et dans 35% des établissements à Copenhague, les autres ayant demandé plus de temps pour s'adapter aux règles de sécurité sanitaire encore en vigueur. Tous les établissements devraient être ouverts d'ici le 20 avril.

La question de la réouverture progressive des écoles est également abordée dans d'autres pays européens comme la France ou l'Allemagne.

Dans l'Hexagone, le président Emmanuel Macron a annoncé lundi soir que seraient rouvertes "progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées" à partir du 11 mai, alors que dans l'enseignement supérieur, "les cours ne reprendront pas physiquement avant l'été". Une proposition accueillie avec inquiétude par les enseignants. "On sait que les écoles sont un lieu de haute transmission" du virus, a réagi la secrétaire générale du premier syndicat de l'enseignement primaire.

À l'inverse, Outre-Rhin, certains politiques plaident pour une réouverture progressive des écoles du pays, fermées depuis plusieurs semaines. L'influente Académie nationale des sciences d'Allemagne a recommandé lundi la réouverture de certaines écoles primaires et secondaires "le plus vite possible", sous condition d'un respect des règles d'hygiène et des gestes barrières pour limiter la propagation du coronavirus. L'agence gouvernementale pour le contrôle et la prévention des maladies, l'institut Robert Koch, plaide aussi pour que les élèves les plus âgés regagnent l'école en premier.