AFP et DPA

Augmentation rapide du nombre de cas en Italie

Le nombre de nouvelles infections au SARS-Cov-2 connaît une augmentation rapide en Italie, rapporte jeudi l'agence de presse italienne ANSA, citant le ministère de la Santé du pays. L'Italie a signalé 386 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, contre 289 mercredi.

Trois patients sont décédés des suites du Covid-19 au cours de ces dernières 24 heures. Ce chiffre était de six mercredi.

Le virus a déjà coûté la vie à 35.132 personnes dans la péninsule.

Nouveau record de cas de coronavirus en Allemagne

Les autorités sanitaires allemandes ont signalé 902 nouvelles infections au coronavirus en un jour, selon l'Institut allemand de veille sanitaire Robert Koch (RKI). Il s'agit du nombre le plus élevé depuis mai, hormis l'apparition d'un foyer de contamination local chez le fabricant de viande Tönnies en juin. Au moins 207.828 personnes ont été testées positives au SRAS-CoV-2 depuis le début de la crise sanitaire en Allemagne, a indiqué sur internet le RKI. L'institut s'était alarmé mardi de l'augmentation des nouveaux cas de Covid-19 dans le pays et avait souligné le relâchement des bonnes pratiques face au Covid-19.

Le nombre de cas était, jusqu'à récemment, resté stable, avec 300 à 500 nouveaux cas par jour.

Selon le RKI, 9.136 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en Allemagne.

La Suède appelle ses citoyens à travailler de chez eux jusqu'à l'année prochaine

La Suède a appelé jeudi ses citoyens à travailler de chez eux, au moins jusqu'à l'année prochaine, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. La mesure vise en partie à réduire la promiscuité dans les transports publics. Le nombre de cas de contaminations a franchi le cap des 80.000. Le pays a enregistré jusqu'à présent 5.739 décès dus à la maladie. Cependant, les autorités suédoises enregistrent actuellement une baisse du nombre de nouveaux cas, en particulier les cas graves nécessitant des soins intensifs.

La Suède a, dès le début de la pandémie, fait le choix d'une approche modérée. Les établissements horeca sont par exemple toujours restés ouverts et le masque n'a jamais été imposé, à l'exception du milieu médical.

Cette approche n'a pas manqué d'attirer à la Suède de nombreuses critiques, notamment de ses voisins scandinaves qui lui ont fermer leurs frontières. Si le Danemark a annoncé jeudi dans un communiqué la levée de cette interdiction, la Norvège autorise seulement les résidents de certaines régions de Suède à venir dans le pays. La Finlande, elle, n'autorise actuellement que les seuls voyages essentiels en provenance du royaume.

L'Islande impose le port du masque buccal dans les transports en commun

Face à une augmentation du nombre de contaminations au Sars-Cov-2, l'Islande a décidé d'imposer, dans certaines circonstances, le port du masque buccal dans les transports en commun et de limiter la taille des rassemblements, de 500 à 100 personnes. Le port du masque dans les transports en commun devient obligatoire si une distanciation physique de deux mètres n'est pas possible.

Ces nouvelles mesures sont d'application, dans un premier temps, pour une durée de deux semaines.

L'Islande ne déplore jusqu'ici que 10 morts de la Covid-19. Le nombre de cas de contamination recensés s'élève actuellement à quelque 1.870.

Le Danemark autorise les voyages non-essentiels en Suède et au Portugal

À partir de samedi, le Danemark autorisera les voyages de loisirs vers et depuis la Suède et le Portugal, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères. Plus tôt ce mois-ci, le Danemark avait déjà autorisé ses ressortissants à se rendre dans certaines régions de Suède, dont la ville de Malmö.

De leur côté, les personnes qui se rendent au Danemark doivent, elles, prouver qu'elles y ont une réservation pour au moins six jours pour entrer sur le territoire.

Parallèlement, la Roumanie a été ajoutée à la liste des pays où les voyages non-essentiels sont interdits, avec la Bulgarie et le Luxembourg.

Pour classer les pays, le Danemark surveille le taux d'infections pour 100.000 habitants, interdisant les voyages au-delà de 20. Il tient aussi compte de la tendance générale et du fait que des restrictions sont ou non prévues pour les Danois dans ces destinations.

Record de décès en Floride pour le troisième jour consécutif

La Floride, l'un des Etats américains où l'épidémie de Covid-19 connaît une forte recrudescence, a enregistré jeudi un record du nombre de morts sur 24 heures pour le troisième jour consécutif. L'Etat du sud-est du pays a déploré 253 décès en une journée, ont annoncé les autorités sanitaires locales, surpassant ainsi les 216 morts enregistrées mercredi et les 186 mardi.

Le nombre total de victimes en Floride depuis le début de la pandémie s'élève à 6.586.

Par ailleurs, près de 10.000 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus ont été diagnostiqués en une journée jeudi, un niveau qui se maintient depuis plusieurs semaines.

Au total, la Floride compte plus de 461.000 cas détectés depuis le début de la pandémie. Avec 21 millions d'habitants, cela signifie qu'une personne sur 50 a été infectée dans l'Etat.

Un quart des cas sont concentrés à Miami, où seuls 9% des lits en unités intensives sont actuellement disponibles.

Le "Sunshine State" a récemment dépassé New York, qui a longtemps été l'épicentre de l'épidémie américaine, en nombre de cas recensés. Il se situe en deuxième position derrière la Californie, dont la population est deux fois plus importante que celle de la Floride.

Dans ce contexte inquiétant, la Floride se prépare par ailleurs à l'arrivée d'une tempête tropicale, qui va forcer la fermeture de certains centres de dépistage du Covid-19 à partir de jeudi 17H00 (21H00 GMT), "par précaution", ont annoncé les autorités.