Le point sur la situation dans le monde.

22 nouveau décès en Chine, baisse du nombre des contaminations

La Chine a rapporté lundi 22 nouveaux décès du nouveau coronavirus, alors que le nombre quotidien de contaminations au Covid-19 a été le plus bas depuis le début du comptage de données en janvier. Les autorités sanitaires ont ainsi fait état de 40 nouveau cas, la plupart dans le Hubei, province du centre du pays et épicentre de l'épidémie. Les 22 nouveaux décès, dont 21 dans le Hubei, portent le bilan des morts dans le pays à 3.119. Plus 80.700 personnes au total ont été contaminées en Chine continentale.

Les nouveaux cas rapportés depuis le Hubei ont connu une tendance à la baisse depuis plusieurs semaines. Lundi, tous les nouveaux cas rapportés ont été enregistré à Wuhan, capitale de la province, où l'épidémie s'est déclarée fin 2019.

Etablissements scolaires fermés, rassemblements limités en France

Des établissements scolaires resteront fermés pour plus de 300.000 élèves à partir de lundi dans les foyers les plus actifs du coronavirus en France, où les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits pour lutter contre la propagation de l'épidémie.

Deuxième pays le plus affecté en Europe, après l'Italie, la France multiplie les mesures de prévention, plus d'un millier de personnes étant contaminées dans l'Hexagone.

Dans le Haut-Rhin et l'Oise, deux départements parmi les plus touchés, toutes les écoles et les crèches restent portes closes à compter de lundi et pendant au moins deux semaines.

Cette disposition concerne 165.000 élèves dans l'Oise et 127.000 dans le Haut-Rhin. Concrètement, les professeurs et élèves auront recours à l'enseignement à distance pour assurer la continuité des cours.

A Ajaccio, la préfecture de Corse-du-Sud a elle aussi annoncé la fermeture pour deux semaines de tous les établissements scolaires, une mesure concernant environ 10.000 élèves. Cette ville est désormais considérée comme un foyer de contamination. Vingt-trois des 28 cas en Corse y ont été recensés.

Sur l'ensemble du territoire, tous les rassemblements de plus d'un millier de personnes sont interdits, annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, à l'issue d'un Conseil de Défense à l'Elysée dimanche soir, le troisième depuis l'apparition du virus en décembre.

Jusqu'ici, seuls les rassemblements de plus de 5.000 personnes avaient été interdits, ce qui avait déjà entraîné de nombreuses annulations de salons (Mondial du tatouage, Salon du Livre), concerts, spectacles et représentations sportives.

"Nous sommes toujours ce soir au stade 2, cela veut dire que notre priorité est de tout faire pour ralentir la circulation du virus sur le territoire national", a souligné M. Véran, alors que la France compte 1.126 personnes contaminées et 19 décès.

"L'épidémie n'a pas, à ce stade, touché tout le pays, mais elle progresse dans certains territoires dans lesquels l'activité virale est très dynamique", a précisé le ministre, qui va assouplir les conditions pour avoir recours à des téléconsultations. Il a également signé un décret permettant de déplafonner les heures supplémentaires pour les professionnels de santé à l'hôpital.

A l'Assemblée nationale, deux nouveaux cas de coronavirus ont été recensés parmi les députés, a annoncé dimanche soir l'ARS Ile-de-France, sans dévoiler leur identité. Ce qui porte à quatre le nombre de parlementaires contaminés et à deux celui des agents testés positifs.

Face à la situation exceptionnelle, la France se prépare au passage au stade 3 de l'état d'alerte, "inexorable", selon le président Emmanuel Macron, et qui devrait survenir dans les prochains jours.

Contrairement au stade 2, le stade 3, celui de l'épidémie, ne vise plus à enrayer la propagation mais à en atténuer les conséquences. Il prévoit la suspension de certains transports en commun, la fermeture d'écoles sur tout ou partie du territoire, la restriction des rassemblements et la mobilisation de tous les secteurs de soin: hôpitaux, professionnels de santé libéraux et services de soin et d'aide à domicile.

Pour les établissements de santé, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, il s'agit d'être prêts pour le déclenchement du "plan blanc". Un "plan bleu", le pendant pour les Etablissements d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad), sera activé pour prévoir l'augmentation du personnel et empêcher l'isolement des résidents.

A une semaine du premier tour des municipales, des mesures "exceptionnelles" vont également être mises en place pour le scrutin.

A Mulhouse, foyer majeur du coronavirus, des gants chirurgicaux et du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains seront par exemple mis à la disposition des électeurs.

L'Allemagne adopte des mesures de soutien à l'économie

Le gouvernement allemand a annoncé lundi matin un paquet de mesures visant à soutenir son économie face à l'incidence du coronavirus, qui fait craindre une récession dans la première puissance européenne. Il a aussi appelé à interdire dans les prochaines semaines tous les rassemblements de plus d'un millier de personnes dans le pays, où l'inquiétude grandit de jour en jour face à l'épidémie. Les principales mesures économiques concernent le recours facilité pour les entreprises en difficulté au chômage partiel de leurs salariés, l'octroi de prêts en cas de difficultés de trésorerie et le blocage d'une enveloppe supplémentaire de 12,8 milliards d'euros sur quatre ans pour des investissements d'infrastructure. Ces décisions ont été prises à l'issue d'une réunion de plusieurs heures débutée dimanche soir des partis de la coalition gouvernementale de la chancelière Angela Merkel, conservateurs et sociaux-démocrates.

Concernant le chômage partiel, les entreprises voulant profiter du financement par l'Etat doivent d'ordinaire prouver qu'au mois un tiers de leurs salariés sont concernés par un problème temporaire affectant la production. Dans le cas du coronavirus, ce quorum va être abaissé à 10%. L'Allemagne y avait massivement eu recours lors de la crise financière de 2008, ce qui avait permis au bout du compte de préserver de nombreux emplois. "Nous n'allons pas vous laisser tomber, nous allons vous aider à surmonter cette période difficile", a promis le ministre de l'Economie Peter Altmaier.

Concernant l'enveloppe d'investissements supplémentaire, elle est prévue sur la période 2021-2024 pour les secteurs des transports, de la construction de logement et du secteur numérique notamment. Le gouvernement a aussi annoncé des mesures d'assouplissement fiscal, comme des règles d'amortissement plus favorables. Ce paquet va toutefois moins loin que ce qu'espéraient les sociaux-démocrates (SPD) du gouvernement. Ces derniers plaident en faveur d'un plan de relance en bonne et due forme.

Le nombre de cas de contamination au coronavirus s'approche en Allemagne de la barre du millier. Après l'Italie et la France, elle est le pays européen le plus touché. Le ministre de la Santé Jens Spahn a appelé dimanche "expressément" à l'annulation "jusqu'à nouvel ordre des événements de plus de 1.000 personnes". La France a elle décidé de les interdire. Toutefois, la Ligue nationale de football a prévenu dans la foulée que les championnats se dérouleraient comme prévu jusqu'à mi-mai. Elle a toutefois dit vouloir discuter avec les clubs de la situation, ce qui pourrait par exemple ouvrir la voie, comme en Italie, à la tenue de rencontres à huis clos. "J'encourage aussi tout un chacun à se demander s'il ne peut pas dans les deux à trois mois à venir renoncer à (...) se rendre en discothèque, à participer à une fête d'anniversaire en famille ou à une réunion associative", a aussi dit le ministre allemand de la Santé. Il a estimé que de telles mesures permettraient de "protéger les personnes les plus âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques".

L'Allemagne a l'une des populations les plus âgées d'Europe. Mais pour le moment, elle ne déplore pas de décès dans le pays lié au coronavirus.

Un mort lors de mutineries dans quatre prisons en Italie

Des mutineries, qui ont fait au moins un mort, ont éclaté dimanche dans quatre prisons italiennes, après la suspension des visites familiales dans le cadre des mesures prises pour enrayer l'épidémie de coronavirus, ont annoncé un syndicat de personnel pénitentiaire et une ONG. "A la suite des modifications introduites par le gouvernement sur les visites en prison entre détenues et leurs familles, à cause du coronavirus, des protestations de détenus sont en cours dans les établissement pénitentiaires de Naples Poggioreale (sud), Modène (nord), Frosinone (centre) et Alexandrie (nord-ouest)", précise l'organisation syndicale autonome de la police pénitentiaire (Osapp).

A Modène, la révolte, particulièrement violente, a fait au moins un mort parmi les détenus, selon l'association italienne de visiteurs de prisons, Antigone, sans préciser les circonstances de cette mort. "Nous avons déjà averti sur l'augmentation des tensions dans les prisons, et sur le fait que cela pourrait se terminer en tragégie", a indiqué l'association dans un communiqué faisant état de ces révoltes de détenus. Dans cette prison, deux agents de sécurité ont été blessés et une vingtaine de membres du personnel ont dû quitter les lieux, selon l'agence de presse Ansa. Des détenus sont parvenus à se barricader et à s'emparer d'armes, d'après Giovanni Bapttista Durante, secrétaire général d'un autre syndicat de surveillants, le Sappe. Selon ses collègues du centre de détention de Modène, avec qui il a pu s'entretenir, la prison est "complètement détruite".

Dans la prison de Frosinone (sud de Rome), une centaine de détenus se sont barricadés dans une section de l'établissement, et la police est intervenue pour rétablir l'ordre. Les prisonniers ont dressé une liste de revendications, dont la possibilité de visites de leurs proches, et tentent de négocier avec la direction, a rapporté l'agence de presse Agi. A la prison Torre del Gallo à Pavie (nord), les détenus sont parvenus à prendre deux agents de la police pénitentiaire en otage, et à libérer des dizaines d'autres détenus, selon les médias italiens.

Aux alentours de la prison de Poggioreale, en banlieue de Naples, les familles sont également venues soutenir dans la rue la fronde des détenus.

La République tchèque va mener des contrôles aléatoires de température aux frontières

Dès lundi, la température des personnes à bord de voitures sera contrôlée. Les voyageurs avec une température supérieure à 38 degrés devront observer une quarantaine ou être transportés à l'hôpital. Les étrangers seront priés de rentrer chez eux dans cette éventualité, a annoncé la vice-première tchèque Anna Schillerova. Des brochures informatives seront distribuées par la police aux passages frontaliers avec l'Allemagne, l'Autriche, et la Slovaquie, a annoncé un porte-parole de la police à l'agence de presse CTK. Selon le ministère de la Santé tchèque, 28 cas d'infection au nouveau coronavirus sont confirmés. La Pologne avait déjà confirmé que dès lundi, des contrôles aléatoires seraient opérés auprès des bus de voyageurs entrants dans le pays d'Europe de l'Est.

État d'urgence sanitaire déclaré aux Philippines, où 10 cas sont recensés

Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a déclaré l'état d'urgence pour les services sanitaires alors que le nombre de nouveaux cas d'infection au Covid-19 est passé à 10, ont indiqué lundi les autorités du pays. En vertu de l'état d'urgence dans le secteur des soins de santé, toutes les agences gouvernementales sont habilitées à "mobiliser les ressources nécessaires pour prendre des mesures et réponses appropriées, urgentes et critiques...afin d'endiguer et éliminer la menace du Covid-19".

Le secrétaire philippin à la Santé, Francisco Duque, peut s'appuyer sur la police nationale et d'autres d'agences pour fournir une assistance face à cette menace, stipule la déclaration d'état d'urgence, rendue publique lundi. M. Duque a affirmé que le nombre de cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus était passé à 10, après quatre nouvelles infections recensées durant le week-end. Le premier cas de contamination par le virus aux Philippines a été rapporté vendredi

Le président portugais se met en quarantaine

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé dimanche qu'il se mettait de lui-même en quarantaine, par précaution, suspendant toute activité publique au Portugal et à l'étranger pendant deux semaines. Il a justifié cette décision inédite en expliquant qu'il avait été en contact la semaine dernière avec des élèves d'une école du nord du Portugal, fermée ensuite après la découverte d'un cas de coronavirus. "Ni l'élève hospitalisé ni sa classe n'ont participé à cette rencontre", précise toutefois le communiqué publié sur le site de la présidence.

Le chef de l'Etat "ne présente aucun symptôme" et il poursuivra ses activités depuis le palais présidentiel. Le communiqué souligne que le président a décidé de suivre les recommandations des autorités sanitaires, car il estime qu'en matière de prévention il doit "donner l'exemple". Le Portugal connaît depuis samedi une hausse du nombre de cas de Covid-19, particulièrement dans le nord du pays. Le pays a franchi samedi le seuil des 20 cas confirmés, contre 13 vendredi soir. Pour y faire face, les autorités ont annoncé un ensemble de mesures pour le nord du Portugal: suspension temporaire des visites dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les prisons, fermeture d'une école et des installations de deux universités.

L'Egypte a annoncé dimanche le premier décès en Afrique lié au nouveau coronavirus dans le sud-est du pays, tandis qu'un bateau de croisière sur lequel 45 cas avaient été détectés était évacué à Louxor dans le sud.

" Un ressortissant allemand âgé de 60 ans (...) admis à l'hôpital public de Hourghada le 6 mars " et testé positif au nouveau coronavirus le lendemain est mort dimanche, a indiqué Khaled Megahed, porte-parole du ministère de la Santé dans un communiqué. Arrivé d'Allemagne il y a une semaine, le touriste "avait refusé d'être placé dans une unité d'isolement" avant que son état se détériore samedi avec "une pneumonie aigüe", a souligné le ministère. Son cas ne faisait pas partie des 48 enregistrés au total en Egypte, parmi lesquels figurent 45 personnes contaminées sur un bateau de croisière dont les passagers et membres de l'équipage ont été débarqués dimanche à Louxor, selon un correspondant de l'AFP.

Samedi, la ministre égyptienne de la Santé Hala Zayed avait annoncé que 33 touristes avaient été contaminés par le virus, ainsi que 12 membres d'équipage, à bord du bateau "A-Sara". Ces 45 cas à Louxor sont "asymptomatiques", a-t-elle toutefois précisé dimanche à Louxor, où le bateau a été mis à quai. Parmi les membres d'équipage, 11 se sont révélés négatifs samedi après de nouveaux tests. Ils ont néanmoins été placés en quarantaine dans un hôpital ainsi que les 34 autres cas, toujours positifs, selon Mme Zayed.

Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly avait indiqué samedi que des tests avaient été conduits sur la totalité des 171 passagers, dont 101 touristes étrangers et 70 membres d'équipage égyptiens. Il n'avait pas précisé les nationalités représentées. " Tous les étrangers dont les tests se sont avérés négatifs peuvent quitter le territoire dans les 24h qui suivent leurs résultats ", a assuré Mme Zayed dimanche.

Impact sur le tourisme

S'agissant de l'état du secteur touristique, poids lourd de l'économie, le ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled el-Enany, qui accompagnait Mme Zayed, s'est voulu rassurant. " Vous avez vu les chiffres par vous-mêmes, les cars, les files d'attente: la situation du tourisme est très stable à Louxor ", a affirmé le ministre.

Samedi, Mme Zayed avait annoncé que des mesures de protection avaient été mises en place en Egypte, dont une augmentation du nombre de laboratoires de référence pour faire face au virus. Les personnes en provenance de pays où des cas positifs ont été relevés ont été testés à leur arrivée en Egypte, a-t-elle ajouté.

En plus des personnes infectées sur le bateau, les autorités égyptiennes avaient aussi annoncé ces dernières semaines la découverte de trois infections au nouveau coronavirus, la première concernant un citoyen chinois "guéri", selon Mme Zayed, la deuxième concernant un ingénieur pétrolier canadien, et la troisième étant un Egyptien rentré de Serbie via la France. De nombreuses rumeurs circulent au sujet de l'apparition de nouveaux cas non-déclarés de Covid-19 en Egypte, dont Le Caire se défend. Fin février, plusieurs pays, dont la France et le Canada, ont notamment annoncé des contaminations parmi des personnes qui avaient séjourné en Egypte.