L'épidémie de nouveau coronavirus a fait 115 morts de plus dans la province du Hubei, portant à 2.233 le nombre total de décès en Chine continentale, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires locales.

La plupart des décès ont été recensés à Wuhan, la capitale de cette province du centre de la Chine où l'épidémie avait démarré en décembre, selon le décompte quotidien de la Commission de la santé du Hubei.

Deux personnes évacuées testées positives au coronavirus en Australie

Deux Australiens qui avaient été évacués du paquebot Diamond Princess, en quarantaine au Japon, ont été testés positifs au nouveau coronavirus après leur retour en Australie, ont annoncé vendredi les autorités locales. "Nous avons deux personnes qui sont positives au virus de la maladie Covid-19. Ces deux personnes ont des symptômes de gravité moyenne", a déclaré Dianne Stephens, responsable par intérim de la Santé dans le Territoire du Nord, la plus grande subdivision territoriale australienne. Ce développement est de nature à susciter des questions sur les procédures employées par les autorités japonaises.

Bagdad interdit les voyages entre l'Irak et l'Iran

L'Irak, inquiet de deux décès en Iran dus au nouveau coronavirus, a interdit jeudi aux Iraniens l'entrée sur son sol et à ses ressortissants de se rendre en République islamique, sur fond de polémique. Mercredi, le jour même où l'Iran annonçait deux morts du nouveau coronavirus, le ministre irakien de l'Intérieur Yassine al-Yasseri avait annoncé une exemption de visa pour les ressortissants iraniens souhaitant se rendre en Irak.

Aussitôt, des internautes ont lancé le hashtag "Fermez la frontière" et trois provinces du sud de l'Irak - Missane, Wassit et Bassora - qui partagent des centaines de kilomètres de frontière avec l'Iran, ont réclamé aux autorités à Bagdad la fermeture des terminaux pour les biens et les personnes.

Jeudi, le ministère de l'Intérieur est revenu sur sa décision et le ministère de la Santé a annoncé interdire l'entrée en Irak des personnes en provenance d'Iran "jusqu'à nouvel ordre".

"Les Iraniens sont interdits d'entrée", a indiqué un haut responsable à l'AFP, ajoutant que les postes-frontières avec l'Iran étaient désormais fermés, ne laissant passer que des Irakiens rentrant au pays.

Ceux-là seront examinés et, le cas échéant, placés "en quarantaine pour 14 jours", a précisé le ministère de la Santé.

En outre, les ressortissants irakiens ne sont en outre plus autorisés à se rendre en Iran.

Déjà, des tests ont lieu dans les aéroports irakiens pour l'ensemble des voyageurs, et la compagnie aérienne nationale, Iraqi Airways, a suspendu ses vols vers l'Iran.

Chaque année, des millions de pèlerins iraniens visitent les lieux saints chiites d'Irak, un tourisme religieux qui assure d'importants revenus à l'Irak.

Début février, l'Irak où opèrent plusieurs compagnies pétrolières chinoises, avait interdit l'entrée sur son sol de tous les étrangers en provenance de Chine de crainte d'une propagation du nouveau coronavirus.