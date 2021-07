Le dirigeant conservateur doit tenir une conférence de presse en fin d'après-midi et confirmer qu'à partir du 19 juillet le télétravail ne sera plus recommandé, que les salles de spectacles et les stades pourront ouvrir à pleine capacité et que les discothèques pourront de nouveau accueillir du public.

Le port du masque et la distanciation sociale ne seront plus obligatoires, malgré l'inquiétude d'une partie de la communauté scientifique face à l'envolée des contaminations attribuées au variant Delta qui dépassent les 30.000 chaque jour.

Cette grande étape du déconfinement était initialement prévue le 21 juin mais avait été repoussée en raison de la reprise des contaminations.

Boris Johnson estime cependant que le moment est venu de se reposer sur la responsabilité individuelle de chacun plutôt que d'imposer des règles.

Il a toutefois prévenu en amont de sa conférence de presse que cette nouvelle étape "doit être assortie d'un avertissement".

Même si la campagne de vaccination débutée début décembre a permis d' "affaiblir" le lien entre les cas, les hospitalisations et les décès, "la pandémie mondiale n'est pas encore terminée", a déclaré Boris Johnson dans un communiqué.

"Les cas vont augmenter au fur et à mesure que nous déconfinerons, donc au moment où nous confirmons nos plans aujourd'hui, notre message sera clair. La prudence est absolument vitale", a souligné le chef du gouvernement.

Plus de 128.000 personnes sont mortes du Covid-19 au Royaume-Uni, le pire bilan en Europe après la Russie. La campagne de vaccination a permis à 87% des adultes britanniques de recevoir une première dose et 66% d'être complètement vaccinés mais elle montre des signes d'essoufflement, en particulier chez les jeunes adultes.

La décision du gouvernement d'autoriser plus de 60.000 fans de football à assister à la finale de l'Euro dimanche entre l'Angleterre et l'Italie au stade de Wembley, à Londres, a aussi nourri des inquiétudes quant à son impact en termes de contaminations.

Au Royaume-Uni, chaque nation décide de son propre calendrier face à la crise sanitaire. L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord ont opté pour une levée plus lente des restrictions.