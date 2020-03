En raison du nombre croissant de restrictions de voyage visant la Belgique à la suite de l'épidémie de covid-19, les retours vers le Plat pays peuvent s'avérer ardus.

Le SPF Affaires étrangères appelle jeudi les voyageurs à s'informer suffisamment avant leur départ vers d'autres contrées. De plus en plus de pays imposent des restrictions aux personnes qui voyagent depuis la Belgique et, plus globalement, depuis l'Europe. Cela mène à des interdictions d'entrée, comme aux États-Unis, et à la mise en quarantaine des voyageurs à leur arrivée. En outre, les compagnies aériennes réduisent de plus en plus drastiquement le nombre de leurs vols.

Le SPF Affaires étrangères souligne qu'un retour rapide en Belgique n'est pas toujours garanti. Les voyageurs peuvent devoir rester plus longtemps que prévu sur place. Les Affaires étrangères demandent dès lors aux personnes qui prévoient de partir bientôt vers d'autres cieux de bien s'informer quant à l'accessibilité de leur destination et surtout sur la possibilité de rentrer sur le plancher des blancs-bleus-belges.

En outre, les Affaires étrangères soulignent qu'un séjour prolongé forcé peut avoir des conséquences financières et médicales. Il est préconisé de vérifier si les assurances offrent les garanties suffisantes pour une hospitalisation à l'étranger.

Enfin, elles demandent aux Belges de suivre strictement les instructions des autorités locales et de consulter les avis de voyage des Affaires étrangères. Le centre de crise ainsi que les ambassades et consulats fournissent une assistance consulaire aux Belges à l'étranger qui rencontreraient des problèmes.