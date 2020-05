Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions liées à la pandémie de Covid-19.

AMERIQUE

USA

Les Etats-Unis ont recensé jeudi 1.297 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, selon le comptage quotidien de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, à 20H30 jeudi. Cela porte à 101.573 le nombre total de morts déplorés dans le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie, la barre symbolique des 100.000 morts ayant été franchie la veille.

Après avoir tweeté et retweeté plus d'une quarantaine de fois sur d'autres sujets depuis le franchissement de ce seuil, sans y faire allusion, le président Donald Trump a présenté jeudi ses condoléances aux proches des personnes décédées du virus.

Depuis le premier mort du Covid-19 annoncé fin février, les Etats-Unis ont enregistré plus de 1,7 million de cas, selon le comptage actualisé en continu de l'université Johns Hopkins.

Les experts, dont l'immunologiste Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche, s'accordent toutefois pour dire que ces bilans officiels sont vraisemblablement en dessous de la réalité.

Brésil

Le Brésil, considéré comme l'épicentre de la pandémie du coronavirus, a enregistré jeudi plus de 1.000 morts et un record national d'infections sur les dernières 24 heures.

Quelque 26.417 nouvelles contaminations ont été répertoriées, pour un total de 438.238, selon le ministère de la Santé du deuxième pays le plus infecté au monde, derrière les Etats-Unis (plus d'1,7 million).

Le Brésil a connu jeudi son troisième pire bilan quotidien en termes de décès, avec 1.156 morts, pour un total de 26.754.

Le géant sud-américain, sixième pays le plus endeuillé de la planète, est désormais proche de l'Espagne et de la France (respectivement 27.119 et 28.662), selon un comptage de l'AFP arrêté jeudi à 19h00 GMT.

Rapportés à sa population de 210 millions d'habitants, les chiffres du Brésil sont moins funestes que d'autres pays, avec 125 morts par million d'habitants, contre plus de 300 aux Etats-Unis et 580 en Espagne.

Mais les scientifiques estiment que les chiffres officiels pourraient en réalité être quinze fois inférieurs à la réalité, étant donné que les tests ne sont pas pratiqués de manière massive.

La pandémie progresse au Brésil dans un climat de tensions exacerbées entre les gouverneurs, en faveur des mesures de confinement, et le président Jair Bolsonaro, qui les considère comme une ruine économique.

La plupart des Etats ont imposé des mesures de confinement partielles, même si certains ont déjà commencé à les assouplir ou ont annoncé qu'ils le feraient bientôt. Le système de santé atteint dans certains cas la saturation.

L'Etat de Sao Paulo, le plus riche et le plus peuplé, est aussi celui qui compte le plus de cas et de décès, avec 6.980 morts ce jeudi et près de 100.000 personnes infectées. Mercredi, le gouverneur Joao Doria a annoncé une prolongation jusqu'au 15 juin du confinement, tout en permettant la réouverture de commerces dans certaines régions en fonction de la persistance de l'épidémie.

L'Etat de Rio de Janeiro est le deuxième en termes de morts (4.846) et de contaminations (44.886).

D'autres Etats, comme l'Amazonas et le Para dans le nord, ou le Ceara, dans le nord-est, présentent des taux de mortalité supérieurs.

Pérou

Le Pérou a dépassé jeudi la barre des 4.000 morts, depuis le début de l'épidémie de coronavirus en mars, avec 116 nouveaux décés en 24 heures, et plus de 141.000 cas enregistrés, a indiqué le ministère de la Santé. Ce pays andin est le deuxième le plus touché par l'épidémie de Covid-19 en Amérique latine après le Brésil. Il a enregistré 5.874 nouveaux cas en 24 heures, soit un nouveau chiffre record après les 5.772 cas enregistrés mardi.

Le nombre de morts atteint désormais 4.099 dans ce pays de 33 millions d'habitants. Son système de santé est saturé, avec 8.395 patients hospitalisés, et une économie à moitié paralysée.

Le Pérou est le troisième pays comptant le plus grand nombre de morts en Amérique latine, derrière le Brésil et le Mexique, pourtant beaucoup plus grands et peuplés.

Son gouvernement a décidé en mars un confinement national, un couvre-feu et la fermeture des frontières, sans toutefois parvenir à juguler l'épidémie.

"Si nous n'avions pas décidé la quarantaine, nous serions arrivés à 83.000 morts", a affirmé le Premier ministre Vicente Zeballos.

Chili

Le Chili a enregistré jeudi un nouveau record de décès dus au coronavirus en 24 heures, avec 49 décès supplémentaires, portant le total à 890 pour 86.943 infections, selon les autorités sanitaires. A Santiago, où vivent sept des 18 millions habitants du pays, le confinement obligatoire en vigueur depuis le 16 mai va être prolongé d'une semaine supplémentaire, a annoncé le ministre de la Santé, Jaime Mañalich.

"Le respect des mesures de confinement n'a pas été satisfaisant dans la région métropolitaine" de la capitale, a déploré le ministre.

Alors que de longues files d'attente ont été observées jeudi devant les bureaux de l'administration chargée de distribuer les allocations chômage, le gouvernement redoute que le nombre de chômeurs ne dépasse le million au cours du trimestre glissant (février à avril), avec un taux d'environ 10%.

Les chiffres officiels seront rendus publics vendredi par l'Institut national des statistiques.

Bolivie

La Bolivie a annoncé jeudi la levée à partir de lundi de certaines restrictions en vigueur depuis mars pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. La réouverture de certaines activités économiques, et l'autorisation de sortir à nouveau de chez soi à des heures précises font partie des mesures décidées, a précisé le ministre de l'Economie, Oscar Ortiz.

"Ce que prévoit le décret c'est qu'on pourra circuler entre cinq heures du matin et six heures du soir", a déclaré M. Ortiz, à la sortie d'un conseil des ministres. Il a précisé que ce sont toutefois les municipalités et les autorités régionales qui décideront quelles activités économiques seront autorisées à reprendre. Les restaurants, cinémas et autres lieux de concentration du public resteront fermés.

Le gouvernement intérimaire bolivien avait décidé en mars le confinement total de la population ainsi que la fermeture des frontières et de l'espace aérien, à l'exception des vols humanitaires et de certains considérés comme indispensables.

La Bolivie a enregistré à la date du 27 mai 7.768 cas de coronavirus et 280 morts, la plupart situés dans la région de Santa Cruz, où 5.366 cas ont été détectés.

EUROPE

Allemagne

Le nombre de nouvelles infections au coronavirus a considérablement augmenté en un jour en Allemagne. Vendredi, 741 nouveaux cas ont été enregistrés contre 353 jeudi, annonce le Robert Koch Institut (RKI). Depuis le début de la pandémie, 180.458 contaminations avérées ont été constatées dans le pays. Trente-neuf personnes sont par ailleurs décédées au cours des dernières 24h. Le coronavirus a causé la mort d'au moins 8.450 personnes en Allemagne ces derniers mois.

Quelque 164.100 personnes ont été guéries du virus dans le pays, soit 900 de plus que jeudi.

Suède

Le championnat de football en Suède va pouvoir débuter le 14 juin après l'annonce vendredi de la Ministre suédoise des sports, Amanda Lind d'autoriser la tenue des événements sportifs en extérieur, suivant des conditions sanitaires strictes, avec une limite, toujours, de maximum 50 personnes.

La Ligue de football suédoise s'était déjà mise d'accord pour débuter son championnat de première division à la mi-juin. Les 32 clubs professionnels s'étaient entendus pour retrouver le chemin des terrains à partir du 14 juin. Il ne manquait plus qu'une décision favorable des autorités suédoises. Les rencontres devront se jouer à huis-clos.

La saison en Suède devait débuter le 4 avril mais son coup d'envoi a été repoussé à cause de la pandémie de Covid-19. Djurgardens IF a remporté le titre à l'issue de la dernière journée la saison dernière, décrochant son 12e sacre national.