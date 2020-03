La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 25.000 personnes dans le monde, selon un comptage effectué par l'AFP à partir de données officielles, vendredi à 14h30 GMT.

Au total, 25.066 décès ont été recensés, dont une nette majorité en Europe (17.314). Avec 8.165 morts, l'Italie est le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 devant l'Espagne (4.858) et la Chine (3.292), foyer initial de la contagion. Au moins, 547.034 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde depuis fin décembre.

EUROPE

Pays-Bas

Le nombre de décès aux Pays-Bas est passé à 546 après les 112 nouveaux morts rapportés au cours des 24 dernières heures, a annoncé l'Institut national pour la santé publique et l'environnement (RIVM).

Depuis le début de l'épidémie, 8.603 personnes ont été testées positives au coronavirus, soit 1.172 de plus que ce qui était connu jeudi.

L'institut rappelle que l'annonce des personnes décédées ou hospitalisées ne rapportent pas les cas réels puisque tous ne sont pas rapportés directement à l'institut.

Italie

La crise du Covid-19 "va exploser de manière dramatique" en Campanie qui "va vivre dans les dix prochains jours un véritable enfer", prévient le gouverneur de cette région où se trouve Naples.

L' Italie connaît un ralentissement relatif des nouveaux cas de contamination (seulement +8%, comme les deux jours précédents).

France

Le Premier ministre français Edouard Philippe met en garde contre "la vague extrêmement élevée" de l'épidémie qui "déferle sur la France ".

Les évacuations par train ou par air se multiplient pour désengorger les hôpitaux du Grand Est, principal foyer de la maladie. La région parisienne approche à son tour de la saturation, avec 1.300 personnes en réanimation.

L'épidémie s'est aggravée dans le pays avec 365 décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures, dont, pour la première fois, une adolescente de 16 ans.

Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce avoir été testé positif au Covid-19, et présenter de "légers symptômes". "Je reste confiné mais je continuerai à diriger la réponse du gouvernement par vidéoconférence alors que nous combattons le virus", écrit-il sur Twitter.

Suède

La Suède , qui a opté pour une méthode plus douce que la plupart des autres pays européens en vue d'endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19 et a maintenu son économie en ordre de marche, a interdit vendredi les rassemblements de plus de 50 personnes, après avoir interdit ceux de plus de 500. "Une session extraordinaire du conseil des ministres a décidé aujourd'hui de limiter les rassemblements à 50 personnes, suivant une recommandation de l'Agence publique de la Santé ce matin", a dit à la presse le Premier ministre Stefan Lofven.

Russie

Pour la première fois, un employé du Kremlin évoluant dans l'entourage du président russe Vladimir Poutine a été contaminé au coronavirus, a fait savoir vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Des mesures supplémentaires vont maintenant être prises au Kremlin afin d'empêcher le virus de continuer à se répandre. D'après M. Peskov, l'employé atteint n'a pas eu de contact avec le président.

AMERIQUE

Etats-Unis

Avec plus de 83.000 cas selon l'université Johns Hopkins, les Etats-Unis ont dépassé la Chine, où la maladie est apparue en décembre, et l'Italie, qui comptent respectivement plus de 81.000 et 80.000 cas, selon un comptage de l'AFP. Les Etats-Unis ont enregistré 1.300 décès.

Amérique latine

L'Amérique latine comptait vendredi 10.056 cas déclarés de Covid-19, selon un bilan réalisé par l'AFP à partir des chiffres officiels fournis par les gouvernements et par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le nombre des morts s'élève à 181. Les pays les plus touchés sont le Brésil (2.915 cas dont 77 décès), l' Equateur (1.382 cas, 34 décès) et le Chili (1.306 cas, quatre décès). Le premier cas en Amérique latine avait été enregistré le 26 février à Sao Paulo au Brésil.

AFRIQUE

Afrique du Sud

Partout en Afrique, le virus continue de progresser avec plus de 3.340 cas et au moins 91 décès.

L' Afrique du Sud , où deux premiers décès ont été enregistrés, a entamé vendredi une période de confinement de trois semaines, rejoignant les 3 milliards d'humains de la planète déjà appelés à rester chez eux.

ASIE

Chine

La Chine , qui fait état de 55 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, dont 54 "importés", s'apprête à fermer temporairement à partir de samedi 00H00 locale (vendredi 16H00 GMT) ses frontières à la plupart des étrangers et à réduire drastiquement ses vols internationaux.

Arménie et Ouzbékistan

L' Arménie et l' Ouzbékistan , deux anciennes républiques soviétiques, ont enregistré leurs premiers décès liés au nouveau coronavirus.

Un homme de 72 ans souffrant de diabète est ainsi décédé vendredi en Ouzbékistan, a indiqué le ministre de la Santé de cette république d'Asie centrale tandis qu'une femme âgée ayant également des problèmes de santé a succombé jeudi soir dans la capitale arménienne Erevan.

Les pays de l'ancien bloc soviétique ont enregistré relativement peu de cas de nouveau coronavirus, probablement en raison d'un manque de tests. La Russie a dénombré, quant à elle, plus de 1.000 cas.