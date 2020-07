Au total, 627.307 personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde, selon un bilan établi jeudi par l'AFP.

C'est sur le continent américain que la situation reste la plus préoccupante.

AMÉRIQUE

Mexique:

Le Mexique a enregistré jeudi 8.438 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, un chiffre record pour ce pays depuis le début de l'épidémie fin février, selon les chiffres communiqués par le secrétariat à la Santé. Le pays compte déjà 370.712 cas confirmés et 41.908 décès, dont 718 intervenus au cours des dernières 24 heures, selon ces chiffres officiels.

Le Mexique est le quatrième pays qui compte le plus de morts dans le monde, derrière les Etats-Unis, le Brésil et la Grande-Bretagne.

Pérou:

Les hôpitaux d'Arequipa, la deuxième ville du Pérou, sont débordés par la pandémie de coronavirus: ils manquent de lits et d'oxygène, et des patients attendent aux abords des établissements dans l'espoir d'être soignés. La gravité de la situation a amené jeudi le gouvernement de Lima à prendre le contrôle des hôpitaux de cette grande ville du sud du Pérou, qui sont habituellement gérés par les autorités régionales. Depuis l'arrivée de la pandémie au Pérou, Arequipa avait été relativement épargnée. Mais ce n'est plus le cas.

Colombie:

La Colombie a enregistré jeudi 315 nouveaux décès liés au coronavirus en une seule journée, un chiffre record pour ce pays depuis que l'épidémie y est apparue début mars, selon des données officiels. Ce chiffre est en augmentation de près de 53% par rapport aux 206 décès enregistrés en moyenne la semaine passée. Le tiers de ces décès liés à l'épidémie de coronavirus ont eu lieu à Bogota, selon l'Institut national de santé (INS).

Face à l'aggravation de l'épidémie, la maire de Bogota, Claudia Lopez, a renforcé jeudi les mesures de confinement imposées dans la capitale colombienne, où les hôpitaux sont au bord de la saturation avec un taux d'occupation des lits qui atteint plus de 91%.

Costa Rica:

Le Costa Rica rouvrira sa frontière aux touristes provenant de pays de l'Union européenne à partir du 1er août, a annoncé jeudi le bureau présidentiel. Les vacanciers ne seront autorisés à entrer dans le pays qu'à la seule condition de pouvoir fournir la preuve d'un test négatif au coronavirus effectué dans les 48 heures avant le départ. Le Costa Rica et ses cinq millions d'habitants se sont fermés au monde depuis le 18 mars en raison de la pandémie de Covid-19.

Le pays d'Amérique centrale est réputé pour sa protection étendue de l'environnement et de la biodiversité et attire grandement les éco-touristes.