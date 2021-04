Coronavirus: le point sur la pandémie

Ajoute nouveaux bilans de décès au Brésil et au Etats-Unis, l'UE confrontée à des campagnes de dénigrement des vaccins orchestrées à Moscou et Pékin, Biden vante l'un des plus "grands succès logistiques" de l'histoire américaine, la Scala de Milan retrouve son public en mai, plus de 50 millions de cas en Europe, amende de 50.000 dollars à Kevin Porter Jr après un écart au protocole Covid, des scientifiques défendent le refus brésilien d'importer le vaccin russe

Paris, 29 avr 2021 (AFP)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccins: l'UE confrontée à des campagnes de dénigrement orchestrées à Moscou et Pékin

La Russie et la Chine se sont engagées dans des campagnes de "dénigrement" pour saper la confiance dans les vaccins approuvés par l'Union européenne afin de placer leurs propres vaccins, estime un rapport publié mercredi par l'unité de lutte contre la désinformation de la diplomatie européenne.

- Biden vante l'un des plus "grands succès logistiques" de l'histoire américaine

Le président Joe Biden a estimé mercredi que le plan de vaccination mis en place aux Etats-Unis contre le Covid-19 était "l'un des plus grands succès logistiques" de l'histoire du pays.

- Plus de 200.000 morts en Inde

Le nombre de morts du coronavirus en Inde a dépassé les 200.000 mercredi, avec plus de 3.000 décès signalés en 24 heures pour la première fois, selon les données officielles.

- Plus de 50 millions de cas en Europe

Plus de 50 millions de personnes ont été infectées par le Covid-19 en Europe depuis l'apparition du virus en Chine en décembre 2019 -- dont plus de 1.382.000 ces sept derniers jours --, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités, mercredi à 17H15 GMT.

- La Scala de Milan retrouve son public

La Scala, le prestigieux théâtre de Milan, dans le nord de l'Italie, a annoncé mercredi une réouverture à un public limité à 500 personnes qui pourront assister à trois concerts en mai.

- Des scientifiques défendent le refus brésilien d'importer le vaccin russe

Des scientifiques ont appuyé la décision des autorités brésiliennes de bloquer l'importation du vaccin russe Spoutnik V, due au fait que des lots analysés étaient porteurs d'une version active d'un virus commun provoquant des rhumes.

- BioNTech "confiant" face au variant indien

Le patron du laboratoire BioNTech, Ugur Sahin, s'est dit "confiant" dans l'efficacité de son vaccin contre le variant indien qui suscite l'inquiétude.

- JO-2020: incertitude sur la présence de public local

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo-2020 ont repoussé à juin leur décision sur la présence ou non de spectateurs locaux, un symbole supplémentaire de l'incertitude qui continue d'accompagner la préparation des JO (23 juillet - 8 août) en pleine pandémie.

- Emmanuel Macron présente vendredi les perspectives du déconfinement

Le président français Emmanuel Macron présentera vendredi "les perspectives" de "sortie progressive" des mesures de restrictions imposées contre le Covid-19.

Le Premier ministre Jean Castex a confirmé que les restrictions de circulation seront levées dès le 3 mai et que le couvre-feu devrait prendre fin le 2 juin, comme le prévoit le projet de loi sur l'état d'urgence examiné en Conseil des ministres.

- NBA: amende de 50.000 dollars à Kevin Porter Jr après un écart au protocole Covid

La NBA a infligé mercredi 50.000 dollars d'amende (environ 41.000 euros) à un joueur des Houston Rockets, Kevin Porter Jr, pour avoir enfreint le protocole Covid-19 de la Ligue en se rendant, selon plusieurs médias, dans un club de strip-tease.

- Plus de 3,13 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.137.725 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis comptent le plus grand nombre de morts (574.297) suivis par le Brésil (398.185), le Mexique (215.547), l'Inde (201.187) et le Royaume-Uni (127.451).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.