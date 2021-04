La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.100.659 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 572.194 décès, suivis par le Brésil (390.797), le Mexique (214.853), l'Inde (192.311) et le Royaume-Uni (127.417).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la République tchèque.

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

ASIE

Aide internationale à l'Inde

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et d'autres pays ont annoncé dimanche qu'ils allaient envoyer de l'aide à l'Inde, notamment en oxygène, en respirateurs et en composants pour la production de vaccins.

Irak: plus de 80 morts dans l'incendie d'un hôpital à Bagdad

Plus de 80 personnes ont péri dimanche, arrachées à leur respirateur, asphyxiées par les fumées ou carbonisées dans l'incendie d'un hôpital dédié au Covid-19 à Bagdad, une tragédie née de négligences qui ont valu une suspension au ministre de la Santé.

EUROPE

La campagne pour encourager les minorités ethniques, initialement plus réticentes que le reste de la population, à se faire vacciner contre le Covid-19 a porté ses fruits, ces populations très exposées étant désormais parmi les plus à même d'accepter le vaccin, a indiqué dimanche le gouvernement britannique.

Défilés au Portugal pour le 47e anniversaire de la Révolution malgré la pandémie

Les Portugais ont célébré dimanche le 47e anniversaire de la Révolution des Oeillets qui a mis fin à la dictature fasciste, une journée marquée par le retour des manifestations populaires malgré la pandémie de Covid-19.

France: réouverture des écoles pour une rentrée complexe

Les écoles primaires et maternelles rouvrent lundi pour une rentrée qui s'annonce complexe, entre la montée en puissance des tests voulue par le gouvernement et le maintien d'un protocole sanitaire strict qui risque de provoquer de multiples fermetures de classes.

L'Écosse et l'Irlande assouplissent certaines restrictions dues au Covid

L'Écosse et l'Irlande assouplissent certaines mesures Covid à partir de ce lundi. Les deux pays reviennent ainsi lentement à la vie d'avant la pandémie. En Écosse, tous les magasins, gymnases et installations sportives en intérieur peuvent rouvrir, tandis que les pubs, cafés et restaurants peuvent rouvrir pour des groupes de six personnes maximum.

Les travaux non essentiels dans les maisons d'autres personnes sont également autorisés à nouveau. Cela comprend le nettoyage, la réparation, la peinture et la décoration.

En Irlande, les entraînements sportifs en plein air pour les moins de 18 ans peuvent reprendre, le golf et le tennis peuvent être pratiqués en plein air et les citoyens peuvent, entre autres, visiter les zoos et les parcs naturels.

Deux personnes qui ont été entièrement vaccinées peuvent également se rencontrer à nouveau, à l'intérieur comme à l'extérieur.

AMERIQUE

Ottawa veut rassurer sur la sûreté de vaccins venant d'une usine américaine

Le Canada a affirmé dimanche que des vaccins importés d'une usine aux Etats-Unis, où ont été relevés des "faits préoccupants", étaient "sûrs et de grande qualité".

"Tous les vaccins d'AstraZeneca importés au Canada à partir de cette installation sont sûrs et de grande qualité", a assuré le ministère canadien de la Santé dans un communiqué.

Pérou: l'ex-président Vizcarra positif malgré sa vaccination

L'ancien président péruvien Martin Vizcarra, 58 ans, a été testé positif au coronavirus six mois après avoir bénéficié d'une vaccination anticipée au chinois Sinopharm, ce qui avait suscité un scandale politique.