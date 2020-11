Coronavirus dans le monde: Athènes et les régions grecques les plus contaminées se reconfinent

Athènes et les régions grecques les plus contaminées par le coronavirus se reconfinent progressivement mardi, dans une ambiance morose, les restaurateurs du quartier athénien le plus touristique affichant une triste mine en rangeant tables et chaises, a constaté un journaliste de l'AFP.