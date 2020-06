Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

AMERIQUE

USA

Les Etats-Unis ont enregistré 382 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, soit le bilan journalier le plus faible depuis plusieurs semaines, selon le comptage dimanche de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Depuis la fin du mois de mai, le nombre de décès quotidiens dépasse très rarement les 1.000 dans le pays, de loin le plus touché par la pandémie, qui y a fait 115.729 morts selon le comptage de dimanche. La première puissance économique mondiale recense aussi le nombre le plus élevé de cas d'infections (2.093.335 à 00h30 GMT dimanche).

Les Etats-Unis, qui avaient répertorié 734 morts supplémentaires du virus samedi, continuent en revanche d'enregistrer quelque 20.000 nouveaux cas de contamination chaque jour et peine à descendre de ce plateau car une partie du pays a pris le relais de l'autre. La première vague n'est pas encore complètement passée et l'épidémie s'est déplacée de New York et du Nord-Est vers une large bande recouvrant le Sud et l'Ouest du pays, faisant désormais se tourner les regards vers les hôpitaux d'Etats comme l'Arizona, le Texas ou la Floride.

L'administration du président américain Donald Trump a prévenu que toute nouvelle fermeture de l'économie était exclue en cas de deuxième vague.

Guatemala

Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a annoncé dimanche des restrictions accrues sur les déplacements, devant la remontée des cas de coronavirus ces deux dernières semaines. M. Giammattei a indiqué dans un message télévisé que ces mesures prendraient effet mardi pour une durée prévue de deux semaines. Pendant cette période, la circulation des véhicules sera restreinte et se fera en alternance, dans le département de Guatemala ainsi que dans les provinces de Sacatepequez (sud-ouest), San Marcos (ouest) et El Progreso (est).

Ces quatre régions sont celles qui comptent le plus grand nombre de cas de Covid-19, a souligné le président. Il a prolongé l'interdiction des déplacements depuis et vers ces régions à l'exception du transport de personnels de santé, du transport d'aliments et d'autres secteurs considérés comme essentiels

ASIE

Chine

La Chine a recensé 49 nouveaux cas de coronavirus lundi, selon les autorités, alors que Pékin cherche à éviter une nouvelle explosion d'épidémie de Covid-19.

Trente-six des nouveaux cas diagnostiqués l'étaient dans la capitale, où des milliers de personnes sont désormais testés dans un district du sud-ouest de la ville, après la découverte d'un cluster lié à un marché. Ce marché de produits agricoles à Xinfadi est le plus important de Chine, garantissant 90% de l'approvisionnement en fruits et légumes de la ville. Dix des autres nouveaux cas recensés lundi étaient considérés comme importés de l'étranger.

Iran

L'Iran a annoncé plus de 100 morts du Covid-19 en 24 heures, ce qui n'était plus arrivé depuis deux mois.

Les autorités sanitaires ont recensé 107 nouveaux décès, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 8.837 morts en Iran, de loin le pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie.

Thailande

Le gouvernement thaïlandais a levé le couvre-feu en vigueur dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et autorise à nouveau que de l'alcool soit servi dans les restaurants à partir de lundi, dans un assouplissement des mesures prises au cours des mois passés. Les bars et pubs ne sont pas encore autorisés à rouvrir leurs portes et les frontières du pays sont toujours fermées aux visiteurs étrangers.

EUROPE

Royaume-Uni

Tous les commerces sont autorisés à rouvrir en Angleterre lundi dans une nouvelle étape du déconfinement au Royaume-Uni, cruciale pour l'économie du pays durement touchée par la pandémie de nouveau coronavirus.

Seuls les magasins jugés "essentiels" comme les commerces alimentaires et les pharmacies sont restés ouverts pendant le confinement, décrété fin mars pour lutter contre la pandémie.

Au total, près de 42.000 personnes testées positives au virus sont décédées dans le pays, un bilan qui dépasse les 50.000 personnes si l'on inclut les décès dont le virus est la cause suspectée.

Lundi, ce seront les milliers de commerces "non essentiels", vendant vêtements, livres ou produits électroniques, qui peuvent rouvrir ainsi que les zoos, les parcs safaris, les cinémas drive-in et les lieux de culte, mais uniquement pour des prières individuelles.

Dans le même temps, en Europe, où la maladie semble maîtrisée, l'Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce rétablissent lundi matin la libre circulation avec tous les pays de l'Union européenne.

Ailleurs en Europe

L'Espagne va même avancer au 21 juin, au lieu du 1er juillet, l'ouverture de ses frontières avec tous les pays de l'Union européenne, sauf la frontière terrestre avec le Portugal. Selon la ministre espagnole du Tourisme, 11.000 Allemands pourront débarquer à Ibiza et Palma de Majorque dès le 15 juin.

Autre pays pressé de sauver sa saison touristique, la Croatie a aussi rouvert ses frontières, tout comme la Pologne, accessible pour tous les citoyens européens depuis samedi.

En France, où le coronavirus a fait près de 30.000 morts, le président Emmanuel Macron a prédit une "reprise plus forte du travail" grâce aux nouvelles mesures d'assouplissement. Crèches, écoles et collèges reprendront à plein temps à partir du 22 juin.