Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi un lourd bilan de plus de 3.700 morts et 250.000 cas de Covid-19 en une seule journée, un double record depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Le pays est confronté depuis plus d'un mois à un rebond spectaculaire de l'épidémie. Quelque 113.000 personnes sont par ailleurs actuellement hospitalisées à cause du virus, selon les données du ministère américain de la Santé. Il s'agit là aussi d'un plus haut.

Pays de Galles

Quelque 11.000 résultats positifs de tests de dépistage du coronavirus n'ont pas été inclus dans les chiffres officiels au Pays de Galles à la suite d'une erreur technique, ont indiqué les autorités sanitaires locales mercredi. Ces 11.000 tests positifs supplémentaires ont été effectués entre le 9 et le 15 décembre. Ils seront ajoutés au décompte de Public Health Wales (PHW) jeudi, ce qui signifie que le nombre de cas de la semaine pourrait être près de deux fois plus élevé que ce que l'on pensait auparavant. Actuellement, les chiffres enregistrés pour cette semaine s'élèvent en effet à 11.911.

En raison de la "maintenance planifiée" de certains systèmes informatiques, il y a eu une "sous-déclaration significative" des tests positifs, a expliqué le service de santé publique du Pays de Galles.

Mercredi, 530 nouveaux cas de coronavirus y ont été annoncés, tandis que 30 autres personnes sont décédées.

Au total, 103.098 personnes ont été testées positives depuis le début de la pandémie et 2.921 en sont mortes.

Brésil

Le Brésil a enregistré mercredi 70.574 nouveaux cas de Covid-19 en une journée, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, qui a fait plus de 183.000 morts dans le pays. Le précédent record d'infections était de 69.074 cas, le 29 juillet.

Au cours des dernières 24 heures, 936 décès ont été enregistrés, sur un total de 183.735 comptabilisés depuis mars, selon le ministère de la Santé.

De leur côté, les autorités de Sao Paulo ont fait état d'un premier cas de réinfection. Il s'agit d'une femme de 41 ans, qui avait déjà contracté le coronavirus en juin.

Depuis début novembre, le géant sud-américain connaît une recrudescence des cas et des décès qui inquiète les autorités médicales à la veille des fêtes de fin d'année.

Rio de Janeiro, avec ses 17 millions d'habitants, est l'Etat avec le taux de mortalité le plus élevé: 140 pour 100.000 habitants, contre 87 pour l'ensemble du pays et 96 pour Sao Paulo.

Le ministère brésilien de la Santé a dévoilé un plan national d'immunisation et annoncé mardi vouloir vacciner "la population en général" dans les 16 mois suivant l'approbation d'un vaccin par le régulateur sanitaire brésilien, l'Anvisa.

Le ministère de la Santé vise l'immunisation d'au moins 70% de la population soit près de 150 millions de personnes.

Après s'être montré très sceptique sur les vaccins, le président brésilien Jair Bolsonaro a changé de ton mercredi, affirmant que la campagne d'immunisation permettrait au pays "un retour à la normale".

Bolsonaro a contracté le virus en juillet et s'est rétabli après une vingtaine de jours.

Suède

Malgré un durcissement des autorités ces dernières semaines, la Suède et sa stratégie atypique contre le coronavirus sont de nouveau mises en grande difficulté par une redoutable deuxième vague que le pays nordique a longtemps cru pouvoir éviter.

"L'autorité de santé publique avait préparé trois scénarios cet été. Nous nous étions calés sur celui du pire. Or, il s'avère que c'est deux fois pire" que redouté, explique à l'AFP Lars Falk, un responsable de soins intensifs à l'hôpital Karolinska de Stockholm.

Services de réanimation sous tension, demande de renfort de tout le personnel sanitaire qualifié à Stockholm, mortalité jusqu'à dix fois supérieure à ses voisins nordiques: cet automne, la stratégie suédoise, moins stricte face à l'épidémie, répète son bilan très médiocre du printemps.

"Malheureusement, le niveau de contamination ne diminue pas (...) et c'est très inquiétant", a affirmé à l'AFP le directeur sanitaire de la région de Stockholm, Björn Eriksson, décrivant "une pression extrême sur le système de santé".

Après avoir déjà demandé le renfort à tout le personnel sanitaire qualifié, notamment des cliniques privées, il a ordonné mardi l'annulation de toutes les opérations non urgentes dans la région.

"Maintenant, ça suffit", avait-il pesté la semaine dernière. "Ca ne vaut pas le coup de boire un verre après le travail, rencontrer des gens en dehors de son foyer, faire du shopping de Noël ou prendre un café: les conséquences sont terribles".

En début de semaine, les hospitalisations liées au Covid en Suède ont égalé leur pic du 20 avril, avec près de 2.400 patients traités - même si la proportion en soins intensifs est deux fois moindre qu'au printemps, autour de 10%.

Le nombre de morts a atteint 7.802 mercredi - dont plus de 1.800 depuis début novembre - et celui de nouveaux cas tourne autour d'un niveau record, au-delà de 6.000 par jour en moyenne, selon les données officielles.

Sans masque, ni fermeture des bars, restaurants et magasins, ni quarantaine obligatoire, la Suède s'est distinguée par une stratégie basée essentiellement sur des "recommandations" et très peu de mesures coercitives.

Face à la forte remontée des cas, des recommandations très strictes ont néanmoins été émises - notamment de ne fréquenter que les personnes de son foyer - mais leur non respect n'est pas sanctionné.

Contrairement à une vision répandue, le pays scandinave n'a jamais visé l'immunité collective.