Rédaction avec Belga et AFP

La pandémie a fait plus de 4,16 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (610.947), devant le Brésil (550.502) et l'Inde (420.967).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Covax et la Banque mondiale s'allient

La Banque mondiale et le système Covax ont mis en place un nouveau mécanisme de financement qui devrait permettre de vacciner 250 millions de personnes dans les pays pauvres d'ici mi-2022, selon un communiqué commun publié lundi.

Ce nouveau mécanisme de financement doit permettre aux 92 pays membres de Covax, les plus pauvres, d'acheter des doses supplémentaires au-delà du contingent déjà entièrement financé par les pays donateurs, souligne le communiqué.

Australie: le confinement de Melbourne prend fin, mais l'épidémie se poursuit à Sydney

A minuit dans la nuit de mardi à mercredi, les Melbourniens sortiront du cinquième épisode de confinement de la ville. Dans l'autre grande métropole australienne en revanche, les contaminations au variant Delta du Covid-19 se poursuivent en dépit du confinement, avec un record de 172 nouveaux cas détectés mardi.

Les Etats-Unis maintiennent les restrictions aux voyages internationaux

Les Etats-Unis "maintiennent à ce stade les restrictions" aux voyages internationaux, en dépit des demandes de réciprocité émanant notamment de l'Union européenne, a annoncé lundi la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, lors d'un point presse.

Libye: couvre-feu partiel face à une hausse des cas

Le gouvernement libyen a annoncé lundi l'instauration d'un couvre-feu de 18H00 à 06H00 du matin pendant deux semaines à partir de mardi dans le centre et l'ouest du pays face à une recrudescence des cas de Covid-19.

Alger supprime la quarantaine pour les voyageurs malgré un pic de cas

Les autorités algériennes ont annoncé lundi la levée de l'obligation pour les voyageurs de s'isoler pendant cinq jours à l'arrivée dans le pays, malgré une recrudescence des cas de contamination au Covid-19.

Nouvelles mesures à New York

La ville de New York va exiger de tous ses fonctionnaires --plus de 300.000, dont les policiers, les pompiers et les enseignants de la première ville des Etats-Unis--, d'être soit vaccinés à partir du 13 septembre contre le Covid-19, soit d'effectuer un test de dépistage hebdomadaire.

France: 40 millions de primo-vaccinés

La France a passé lundi la barre des 40 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, a annoncé le président Emmanuel Macron. Cela correspond à près de 60% de la population totale et à environ 75% des adultes.

Plus de 33 millions d'entre elles sont complètement vaccinées, soit presque la moitié de la population.

Vaccination ouverte aux 12-15 ans en Grèce

La Grèce va étendre sa campagne de vaccination aux 12-15 ans au mois d'août, a annoncé le ministre de la Santé. Elle sera facultative.

Explosion des cas à l'île Maurice

Les cas de Covid-19 ont connu une explosion spectaculaire et inédite à Maurice, île de l'océan Indien relativement épargnée par la pandémie, mais ces derniers sont essentiellement asymptomatiques, affirment les autorités.

L'île a enregistré 1.067 nouveaux cas la semaine dernière, soit environ un tiers des 3.528 recensés depuis mars 2020, selon les chiffres officiels.