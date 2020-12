ASIE

Corée du sud:



Trois cas du nouveau variant britannique du coronavirus, vraisemblablement plus contagieux que la souche d'origine, ont été détectés en Corée du Sud, ont annoncé lundi les autorités sanitaires. Les trois personnes infectées appartiennent à une même famille basée à Londres qui est arrivée le 22 décembre en Corée du Sud, a annoncé l'Agence coréenne pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).

Ils avaient été placés à l'isolement à leur arrivée après avoir été testés positifs au Covid-19, précise l'agence dans son communiqué.

Cette nouvelle souche apparue récemment en Grande-Bretagne a été repérée dans plusieurs pays européens ainsi que sur d'autres continents, et notamment au Canada, en Jordanie ou au Japon.

AMÉRIQUE

États-Unis:

Les États-Unis ont dépassé dimanche la barre des 19 millions de cas recensés de Covid-19, selon l'université Johns Hopkins, soit un million de nouvelles contaminations en moins d'une semaine. Les Etats-Unis ont recensés 165.151 nouveaux cas ces dernières 24 heures à 20H30 (02H30 HB lundi), a indiqué l'institution basée à Baltimore, ce qui porte le bilan total à 19.107.675 cas.

Ce nouveau seuil sinistre est franchi seulement six jours après que les États-Unis ont dépassé les 18 millions de cas.

Les États-Unis recensent également un total de 333.069 décès liés au virus.

OCÉANIE

Australie:

Les Australiens désireux d'observer le feu d'artifice dans la baie de Sydney lors du réveillon du Nouvel An ne pourront pas se rassembler en masse dans les parcs et lieux publics de la ville comme le veut la tradition, alors que la ville tente de contrôler un foyer de coronavirus. Seules les personnes possédant une réservation pour un lieu de sortie ou un hôtel et d'un permis pour accéder au centre ville seront autorisées à pénétrer dans les quartiers bordant la baie de Sydney le soir du réveillon.