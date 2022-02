Les "convois de la liberté" interdits à Paris

Le préfet de police a interdit à Paris les "convois de la liberté" qui prévoyaient de "bloquer la capitale" à partir de vendredi. Cet appel est inspiré d'un mouvement de routiers canadiens qui bloquent le centre de la capitale de leur pays, Ottawa, pour protester contre les restrictions sanitaires.

La préfecture de police promet d'"empêcher les blocages d'axes routiers" et de "verbaliser et interpeller les contrevenants".

Nouvelle-Zélande: manifestants anti-vaccins arrêtés

Des heurts ont éclaté jeudi près du parlement néo-zélandais à Wellington entre la police et des manifestants anti-vaccin contre le Covid-19, rassemblés depuis trois jours et dont plus de 120 ont été arrêtés.

Les forces de l'ordre, intervenues pour disperser ce rassemblement et en particulier démanteler le campement impromptu installé près du parlement, ont été accueillis par des "Honte à vous" ou "Abandonnez l'obligation".

Bas les masques à New York

L'Etat de New York lève à compter de jeudi l'obligation du port du masque en intérieur, notamment dans les commerces, restaurants, entreprises, a annoncé la gouverneure de l'Etat, au moment où le nombre de contaminations au Covid-19 est en chute libre aux Etats-Unis.

Partygate à Londres: l'enquête accélère

La police londonienne accélère le pas dans son enquête sur les rassemblements à Downing Street durant le confinement et va interroger plus de 50 personnes qui devront répondre dans les sept jours.

Cette annonce intervient alors que le tabloïd Daily Mirror a publié une nouvelle photo montrant le Premier ministre participant à un quiz en ligne le 15 décembre 2020, flanqué de deux collaborateurs dont l'un a une guirlande autour du cou, avec une bouteille de mousseux ouverte sur la table.

La police a indiqué qu'elle examinait l'opportunité d'ajouter cet événement aux douze autres sur lesquels elle enquête déjà.

Plus de 5,77 millions de morts

La pandémie a fait officiellement plus de 5,77 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 402 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (912.255), devant le Brésil (635.074) et l'Inde (506.520).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.