AFP et BELGA

EUROPE

Allemagne:



Le nombre quotidien d'infections au coronavirus a fortement diminué en Allemagne. L'Institut allemand d'épidémiologie et de veille sanitaire Robert Koch (RKI) rapporte 555 nouveaux cas positifs détectés au cours des dernières 24 heures. Samedi, le RKI avait signalé 1.122 tests positifs, en légère baisse par rapport à vendredi et ses 1.147 cas.

Ces dernières 24 heures, une personne est également décédée en Allemagne des suites du Covid-19. Douze décès ont été signalés samedi et huit vendredi.

Depuis le début de l'épidémie, l'Allemagne a enregistré 215.891 cas d'infection et 9.196 décès.

Pays-Bas:

Deux élevages de visons aux Pays-Bas, à Elsendorp (Gemert-Bakel) et à Vredepeel (Venray), ont été infectés par le Covid-19. Il y a respectivement 12.000 et 6.000 visons qui y vivent. Cela porte à 29 le nombre d'élevages de visons néerlandais infectés par le coronavirus. Dans 27 cas précédents, tous les visons ont été abattus. Ce sera également le cas prochainement dans ces deux fermes, ont indiqué dimanche matin les ministères de la santé et de l'agriculture.

AMERIQUE

Brésil:



Le Brésil est devenu samedi le deuxième pays à dépasser les 100.000 morts du coronavirus, après les Etats-Unis, une hécatombe face à laquelle le président Jair Bolsonaro a dit avoir la "conscience tranquille" malgré les critiques.

Le plus grand pays d’Amérique Latine, peuplé de 212 millions d’habitants, a également franchi samedi un autre seuil symbolique, celui des 3 millions de personnes contaminées.

OCEANIE

Australie:

L'État australien de Victoria a enregistré 17 décès dus au Covid-19 en 24 heures, soit le plus grand nombre de décès quotidiens que le pays a connu jusqu'à présent, selon les chiffres publiés dimanche. L'Etat de Victoria a enregistré 394 nouveaux cas de coronavirus depuis samedi, a déclaré le premier ministre de l'Etat, Daniel Andrews.

Le bilan précédent le plus élevé était de 15 décès il y a seulement quatre jours - tous les décès ayant été enregistrés dans l'État de Victoria.

Les chiffres de dimanche portent le nombre total de décès en Australie à 295.

L'Etat de Victoria est l'épicentre d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus en Australie, qui a contraint la ville de Melbourne à un confinement sévère de six semaines, y compris un couvre-feu nocturne et des amendes pour ceux qui enfreignent les règles sanitaires.

Nouvelle-Zélande:

La Nouvelle-Zélande a atteint dimanche la barre des cent jours sans aucune nouvelle contamination au coronavirus, même si les autorités sanitaires ont prévenu qu'il était hors de question de baisser la garde.

Il y a actuellement 23 cas personnes porteuses du Covid-19 dans l'archipel océanien mais elles ont toutes été dépistées à la frontière, en entrant dans le pays, et se trouvent en quarantaine.