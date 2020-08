Plus de 770.000 morts

La pandémie a fait au moins 770.429 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi lundi par l'AFP à partir de sources officielles.

Plus de 21,7 millions de cas ont été comptabilisés, dont près de 13,4 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec plus de 170.453 décès. Suivent le Brésil avec 108.536 morts, le Mexique (56.757), l'Inde (50.921) et le Royaume-Uni (41.366).

Report des élections en Nouvelle-Zélande

Les élections législatives en Nouvelle-Zélande, prévues initialement le 19 septembre, sont reportées au 17 octobre en raison d'un retour de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern.

Chute historique du PIB nippon

Le PIB du Japon s'est effondré de 7,8% entre avril et juin par rapport au trimestre précédent sous l'impact de la pandémie, un plongeon historique marquant un troisième trimestre d'affilée de contraction pour la troisième économie du monde.

Restrictions étendues en Espagne

La fermeture des discothèques et l'interdiction de fumer dans la rue ont été étendues lundi à de nouvelles régions d'Espagne pour freiner le rebond de contaminations, au lendemain d'une manifestation d'opposants à ces restrictions.

L'Andalousie (sud), la Castille-et-Leon (centre), la Galice et la Cantabrie (nord) ont pris officiellement lundi ces mesures, déjà en vigueur depuis dimanche dans la Rioja (nord) et la région de Murcie (sud-est), soit six régions sur les 17 que compte l'Espagne.

Fidèles en quarantaine à Séoul

Des milliers de membres d'une Eglise protestante de Séoul ont été placés en quarantaine après l'apparition de foyers de contamination au Covid-19 liés à des communautés religieuses, selon les autorités.

Des "sacrifices" pour la rentrée en Italie

L'Italie, qui tente d'enrayer un rebond de la pandémie de Covid-19, fera les "sacrifices" nécessaires pour assurer la rentrée scolaire mi-septembre, a affirmé le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, inquiet des contaminations en hausse parmi "les jeunes".

Il a ordonné la fermeture des discothèques et le port du masque le soir dans les lieux publics fréquentés.

Malte ferme bars et boîtes de nuits

Les autorités de l'île de Malte ont ordonné lundi la fermeture des discothèques, bars de nuit, salle de concerts et clubs sportifs pour tenter d'endiguer la hausse des contaminations au nouveau coronavirus.

Possible réinfection aux Philippines

Le ministre philippin de l'Intérieur Eduardo Ano a été testé positif au coronavirus cinq mois après avoir été diagnostiqué comme porteur de la maladie, ont annoncé lundi les autorités, qui tentent de déterminer s'il a été réinfecté.

Trafic aérien impacté

Avec 2,4 millions de passagers accueillis, le trafic aérien commercial à Paris n'atteignait en juillet pas le quart de son niveau d'il y a un an, en raison de la crise du coronavirus, a indiqué lundi le gestionnaire des aéroports de Roissy et Orly, ADP.

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a de son côté annoncé une réduction de 20% du nombre de ses vols en septembre et octobre, évoquant une baisse des réservations en raison d'un regain de cas de nouveau coronavirus en Europe.

Volte-face sur les examens au Royaume-Uni

Face à la gronde des recalés, le gouvernement britannique a opéré lundi une volte-face spectaculaire sur l'évaluation des élèves, rehaussant massivement les résultats, jugés injustes, des examens qui avaient été perturbés par la pandémie.

Hôpitaux quasi saturés à Beyrouth

Les hôpitaux de Beyrouth sont quasi saturés face à l'afflux de patients atteints du nouveau coronavirus et le Liban est "au bord du gouffre" après l'explosion dévastatrice dans la capitale libanaise, a déclaré lundi le ministre démissionnaire de la Santé Hamad Hassan.

France: hausse des hospitalisations

Le nombre d'admissions à l'hôpital pour Covid-19 en France a poursuivi sa hausse lundi, et le nombre de patients en réanimation a connu un rebond sensible, selon les chiffres publiés par la direction générale de la Santé (DGS).