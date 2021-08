La pandémie a fait au moins 4.314.196 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur près de 204 millions de contaminations, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (618.845), devant le Brésil (565.748), l'Inde (429.179), le Mexique (245.476) et le Pérou (197.102).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

Israël impose le pass sanitaire aux enfants dès trois ans

Israël a imposé le pass sanitaire aux enfants de plus trois ans dans le cadre de nouvelles restrictions qui visent à endiguer la propagation du coronavirus, ont annoncé mercredi soir les autorités. Confronté à une hausse des contaminations ces dernières semaines liée à la propagation du variant Delta, l'Etat hébreu a remis en place le 29 juillet le pass sanitaire, appelé "badge vert", qui permet l'accès à certains lieux aux personnes complètement vaccinées, guéries du Covid-19 ou munies d'un test négatif.

Et mercredi, le gouvernement israélien a étendu ces mesures aux enfants de 3 à 12 ans.

La capitale australienne entre à son tour en confinement

Le confinement des 400.000 habitants de Canberra s'inscrit dans le cadre de la propagation du variant Delta, plus contagieux, dans l'État voisin de Nouvelle-Galles du Sud. L'épidémie s'est déclarée à Sydney, capitale de cet État en juin, et n'a pu être contenue dans la métropole en dépit d'un confinement de plusieurs semaines déjà. Plusieurs autres villes régionales sont aussi soumises à des confinements depuis cette semaine, dont Newcastle ou Dubbo.

Vaccination recommandée aux femmes enceintes aux USA

Les femmes enceintes peuvent sans danger recevoir un vaccin contre le Covid-19, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires américaines, confrontées à un niveau préoccupant d'hospitalisations de futures mères.

"Les vaccins sont sûrs et efficaces, et il n'a jamais été aussi urgent d'accroître les vaccinations, alors que nous faisons face au variant Delta hautement contagieux et aux graves conséquences du Covid-19 chez les personnes enceintes", a averti la directrice des Centres de lutte et de prévention contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays.

Fin de la gratuité des tests sans prescription en France

Les tests de dépistage du Covid-19 sans prescription médicale seront payants à partir de la "mi-octobre" en France, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Un "campagne de rappel" pour une troisième dose de vaccin aux "populations à risque" débutera par ailleurs mi-septembre, a-t-il encore indiqué.

Confinement renforcé en Guadeloupe

Le gouvernement français a annoncé l'instauration d'un confinement renforcé en Guadeloupe similaire à celui déjà appliqué en Martinique, également dans les Antilles, entraînant notamment la fermeture de restaurants, bars et plages.

Les enseignants californiens devront être vaccinés ou testés

Tous les enseignants de Californie devront être vaccinés contre le Covid-19 ou se soumettre à des dépistages hebdomadaires, a annoncé mercredi le gouverneur de cet Etat où les infections sont en forte hausse.

Courtiers vaccinés à New York

La Bourse de New York va exiger à partir du 13 septembre que les courtiers soient vaccinés contre le Covid-19 pour accéder à sa salle des marchés.

Les traders et autres membres du personnel foulant le parquet boursier devront être totalement vaccinés d'ici le 13 septembre, sauf contre-ordre médical ou exemption religieuse.