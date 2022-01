Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Moderna teste un rappel de vaccin spécifique contre Omicron

L'entreprise américaine Moderna a annoncé mercredi avoir commencé les essais cliniques d'une dose de rappel de vaccin conçu spécifiquement contre le variant Omicron.

Ces essais comporteront en tout 600 adultes, dont la moitié ont déjà reçu deux doses du vaccin de Moderna il y a au moins six mois, et l'autre ont reçu non seulement ces deux doses initiales mais aussi, il y a au moins trois mois, la dose de rappel déjà autorisée.

Plus de 5,6 millions de morts

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.614.118 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis avec 875.781 décès, le Brésil (624.413), l'Inde (491.127) et la Russie (328.105).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

EUROPE

Royaume-Uni:

Boris Johnson a défendu mercredi bec et ongles, face aux critiques de l'opposition, sa place de Premier ministre suspendue à la publication d'un rapport potentiellement explosif sur les fêtes tenues à Downing Street pendant les confinements. Accusé de mensonges et appelé à la démission lors de sa séance hebdomadaire d'explications devant les députés, le dirigeant conservateur de 57 ans a refusé de commenter l'enquête en cours et a rejeté tout départ. Il a assuré se concentrer sur la reprise économique ou encore la crise en Ukraine, haussant la voix dans une ambiance houleuse.

Un hôpital de Boston refuse à l'un de ses patients de 31 ans une greffe du coeur au motif qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19 et que la transplantation serait ainsi vouée à l'échec, rapportent mercredi des télévisions américaines.

L'Angleterre a laissé derrière elle jeudi la quasi-totalité des dernières restrictions en vigueur pour lutter contre le Covid-19, avec lequel, espère le gouvernement, la population va s'habituer à vivre comme elle le fait avec la grippe.

Italie:

L'Italie va alléger les restrictions anti-Covid pour les voyageurs en provenance des pays de l'Union européenne à partir de février, exigeant une preuve de vaccination, de guérison récente ou de test négatif mais plus l'obligation de quarantaine.

AMERIQUE

Costa Rica:

Un groupe présumé opposé au vaccin anti-Covid s'est introduit mercredi dans un hopital à Heredia au Costa Rica, attaquant agents de sécurité, patients et personnel médical, afin d'en faire sortir de force, mais en vain, un garçon de six ans, selon les autorités sanitaires.

Selon la directrice de l'établissement, le groupe, composé d'une trentaine de personnes, tentait de faire sortir l'enfant, qui avait été hospitalisé quelques jours plus tôt pour une affection respiratoire, et dont la vaccination avait donc été recommandée, malgré l'opposition de ses parents.

AFRIQUE

Maroc:

"Ouvrez les frontières". Les professionnels de l'industrie du tourisme au Maroc ont manifesté mercredi pour dénoncer la fermeture des frontières, en vigueur depuis deux mois pour juguler la propagation du variant Omicron mais qui plombe ce secteur vital de l'économie.

Tunisie:

Le gouvernement tunisien a annoncé mercredi la prolongation pour deux semaines supplémentaires d'un couvre-feu nocturne imposé depuis le 13 janvier, face à la reprise fulgurante de l'épidémie de Covid-19 dans le pays.

ASIE

Israël:

Le ministère de la Santé israélien a annoncé mercredi soir étendre l'injection d'une 4e dose de vaccin contre le Covid-19 aux personnes de plus de 18 ans à risque.