La pandémie a fait au moins 3.244.598 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (580.025), devant le Brésil (416.949), l'Inde (230.168), le Mexique (218.007) et le Royaume-Uni (127.570).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

EUROPE

France

Tous les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès le 10 mai, au lieu du 15, et les doses disponibles en fin de journée seront ouvertes à tous le lendemain "sans limite d'âge", a annoncé jeudi le président français Emmanuel Macron.

La vaccination est également ouverte aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies qui leur font courir un "très haut risque de forme grave".

AMERIQUE

Etats-Unis

Plus de 250 millions de doses de vaccin anti-Covid ont été administrées aux USA jeudi, selon les données du centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC).

Cela représente 57% de la population adulte des USA qui ont reçu au moins une première dose du vaccin. En outre, 42% de la population de plus de 18 ans ont reçu deux doses et sont donc pleinement vaccinés.

Dans le groupe à risque des plus de 65 ans, 83% ont reçu une première dose et 70% sont pleinement vaccinés.

Depuis le début de la campagne de vaccination mi-décembre Outre-Atlantique, 252 millions de doses ont déjà été administrées dans ce pays de 330 millions d'habitants.

La première personne à avoir bénéficié de la vaccination aux Etats-Unis est une infirmière à New York le 14 décembre 2020.

Les Etats-Unis utilisent principalement les vaccins produits par les firmes pharmaceutiques Moderna et Pfizer, qui nécessitent deux doses pour être pleinement efficace. Le vaccin de Johnson Johnson, qui ne nécessite qu'une dose, est aussi approuvé aux USA.

Brésil

L'Institut Butantan de Sao Paulo, qui produit au Brésil le CoronaVac, a indiqué jeudi que les critiques répétées du gouvernement brésilien à l'encontre de la Chine affectent l'approvisionnement en principes actifs nécessaires à la fabrication du principal vaccin utilisé dans le pays contre le Covid-19.

ASIE

Japon

Le Japon prévoit de prolonger son état d'urgence à Tokyo et trois autres préfectures à l'ouest du pays, a annoncé le gouvernement, alors que ces régions tentent toujours d'éradiquer une quatrième vague d'épidémie de Covid-19.

Vendredi, le Premier ministre Yoshihide Suga doit annoncer une prolongation de 20 jours à Tokyo, Osaka, Kyoto et Hyogo, jusqu'au 31 mai, moins de deux mois avant le lancement des Jeux Olympiques 2020, déjà retardés d'un an, dans la capitale du pays.

Le gouvernement doit aussi étendre les mesures aux préfectures d'Aichi et Fukuoka, a fait part le ministre de la revitalisation économique, Yasutoshi Nishimura à la sortie d'une réunion avec un panel d'experts.

Le mois dernier, le gouvernement avait déclaré l'état d'urgence dans ces quatre préfectures du 25 avril au 11 mai, priant les bars et restaurants d'éviter de servir de l'alcool et de permettre des karaokés.

Les experts ont mis en garde contre une propagation rapide de variants plus transmissible du virus, alors que moins d'un pourcent de la population de 125 millions d'habitants a été pleinement vacciné depuis le début de la campagne entamée à la mi-février.

Jeudi, le Japon recensait 4.375 nouvelles infections, dont 591 à Tokyo et 747 à Osaka.

Le pays a en tout enregistré plus de 620.000 cas et 10.600 décès attribués au Covid-19, un des bilans les plus élevés en Asie de l'Est.

OCEANIE

Australie

L'Australie pourrait maintenir ses frontières fermées jusqu'à fin 2022, a annoncé le ministre du Tourisme, la nouvelle vague de contaminations au Covid-19 à travers le monde anéantissant tout espoir d'une réouverture à court terme.

La flambée des cas en Inde démontre la nécessité de garder les restrictions aux frontières pour maintenir le faible niveau de propagation du virus en Australie, a estimé le ministre Dan Tehan.

Depuis le 20 mars 2020, l'Australie a mis en place un contrôle drastique de ses frontières.

Il est "très difficile de déterminer" quand les frontières pourront rouvrir, a déclaré M. Tehan sur Sky News. "L'estimation la plus optimiste serait au milieu ou au second semestre de l'année prochaine".

Avant la pandémie, environ un million de voyageurs entraient chaque mois dans le pays pour des séjours de courte durée. Ce chiffre s'élève désormais à 7.000.

Toute personne arrivant de l'étranger est soumise à une quarantaine de 14 jours dans un hôtel.

L'ouverture récente d'une bulle aérienne avec la Nouvelle-Zélande a rencontré des difficultés. Elle a notamment été suspendue entre les villes frappées par une résurgence du nombre de cas en lien avec des failles dans les dispositifs de quarantaine.

L'Australie a enregistré 29.886 cas de contaminations au Covid-19 depuis le début de la pandémie, dont une majorité détectée dans des hôtels de quarantaine.

Le démarrage de la vaccination est lent: seules 2,5 millions de doses ont été administrées à travers le pays, qui compte 25 millions d'habitants, sachant que chaque personne nécessite deux doses.

La perspective d'une fermeture des frontières pendant près de trois ans va porter un sérieux coup à l'industrie touristique de l'Australie, qui représente 33 milliards d'euros pas an.

"L'espoir serait que nous puissions créer quelques bulles aériennes de plus mais nous sommes en pleine pandémie", a-t-il déclaré.

"Cela va beaucoup dépendre de la façon dont nous sommes capables de gérer la pandémie mondiale".