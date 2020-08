Ralentissement de l'épidémie (OMS)

La pandémie continue de faire rage dans le monde mais les dernières données hebdomadaires publiées par l'Organisation mondiale de la santé montrent un ralentissement de l'épidémie dans la plupart des régions, en particulier sur le continent américain. Ce ralentissement a été enregistré dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale.

L'ex-roi du sprint Usain Bolt positif

La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt a bien contracté le coronavirus, a affirmé son agent à CNN mardi, confirmant l'information relayée par plusieurs médias la veille, et assuré que l'octuple médaillé d'or olympique, actuellement en quarantaine, "ne ressent aucun symptôme".

Brésil: le fils sénateur de Bolsonaro positif

Le fils aîné du président brésilien Jair Bolsonaro, le sénateur Flavio Bolsonaro, a annoncé mardi avoir été diagnostiqué positif au coronavirus et être asymptomatique.

Chili: 400.000 cas, l'épidémie se stabilise

Le Chili a franchi mardi le seuil des 400.000 cas confirmés de coronavirus, mais l'épidémie se stabilise après avoir connu un pic en juin et juillet. Le Chili est toujours sous couvre-feu le soir, ses frontières sont fermées et les élèves ne sont toujours pas retournés en classe.

Espagne: recours à l'armée

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé la mise à "disposition des régions des effectifs des forces armées pour réaliser le traçage" des cas, précisant que deux mille militaires seraient déployés à cet effet.

Essais pour un médicament

Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui développe déjà un vaccin, a annoncé avoir lancé des essais de phase 1 sur un médicament permettant de prévenir et traiter le Covid-19. L'essai est financé par le gouvernement américain.

Plus de 814.000 morts

La pandémie a fait au moins 814.216 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Plus de 23 millions de cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 178.347 décès. Suivent le Brésil avec 116.580 morts, le Mexique (60.800), l'Inde (58.390) et le Royaume-Uni (41.433).

France: plus de 3.000 cas en 24 heures

Plus de 3.000 nouveaux cas ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Un kit de test défectueux en Suède

Un kit de test du Covid-19 défectueux a entraîné 3.700 résultats faussement positifs, a annoncé l'agence de santé publique suédoise, une erreur découverte par deux laboratoires au cours de contrôles qualité systématiques. Les kits de tests PCR avaient été fabriqués en Chine par l'entreprise BGI Genomics et distribués dans le monde.

Impact économique

L'Etat allemand a accusé un déficit public au premier semestre de 2020, le premier depuis huit ans sur fond de crise du coronavirus. Ce déficit de 51,6 milliards d'euros représente 3,2% du PIB allemand, au-delà des critères européens, qui fixent une limite à 3%. Au deuxième trimestre 2020 le PIB allemand a chuté de 9,7%.

La compagnie American Airlines a indiqué qu'elle allait licencier 19.000 salariés en octobre si elle ne recevait pas de nouvelles aides.

Liban: le secteur touristique se rebelle

Les propriétaires d'établissements touristiques au Liban, mis à genoux par une longue crise économique aggravée par la récente explosion meurtrière à Beyrouth, ont annoncé la reprise, à partir de mercredi, de leurs activités malgré le rétablissement du confinement.

Cours en ligne à Séoul

La Corée du Sud, confrontée à une résurgence de l'épidémie, a ordonné aux établissements scolaires de Séoul et sa région de renouer avec l'enseignement à distance jusqu'au 11 septembre.

Costa Croisières va tester chaque passager

Le groupe Costa Croisières, filiale de l'américain Carnival, effectuera des tests sur tous les passagers de ses navires avant l'embarquement, à la reprise progressive de ses activités au départ des ports italiens le 6 septembre.

Antonio Banderas guéri

L'acteur espagnol Antonio Banderas, qui avait annoncé il y a deux semaines avoir été diagnostiqué positif, a annoncé en être guéri.