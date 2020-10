Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 1,087 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi. Quelque 38,2 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 26,4 millions ont été guéris.

Portugal

Le gouvernement portugais a décrété un état d'urgence sur tout le territoire mercredi soir face à l'augmentation des contaminations au coronavirus. Le Portugal avait jusqu'à présent relativement bien géré la crise sanitaire, toutefois l'état d'urgence confère désormais au gouvernement des compétences pour limiter la liberté de mouvement des habitants ou mettre en oeuvre des mesures contraignantes. L'Etat d'urgence entre en vigueur dès jeudi et pour une quinzaine de jours, a fait savoir le Premier ministre Antonio Costa après une réunion de son cabinet.

Les rassemblements de plus de cinq personnes dans les lieux publics et de plus de 50 personnes dans les lieux privés seront interdits. Le port du masque buccal est aussi rendu obligatoire dans l'espace public. Le parlement doit encore approuver les mesures.

La situation au Portugal est "grave", selon M. Costa. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés au cours des 24 dernières heures a grimpé à 2.072 mercredi, soit un bond record pour le pays de 10,3 millions d'habitants depuis le début de la pandémie.

Il y a eu à ce jour en tout 91.000 personnes infectées au Portugal, et 2.117 personnes ont perdu la vie après avoir été contaminées. Le nord du pays et la région entourant la capitale Lisbonne sont les zones les plus concernées.

A titre de comparaison, un record de 7.030 nouvelles contaminations par jour a été enregistré vendredi en Belgique, selon les chiffres du tableau de bord de Sciensano présentés mercredi. Depuis le début de l'épidémie dans le royaume, 173.240 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.244 en sont décédées.

Allemagne

L'Allemagne a comptabilisé 6.638 cas de coronavirus en 24 heures, un record pour le pays depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19, selon des données officielles publiées jeudi.

Cette information est intervenue quelques heures seulement après l'annonce de nouvelles restrictions dans les 16 Etats régionaux, visant justement à empêcher la résurgence de la pandémie.

Le précédent bilan le plus élevé de contaminations quotidiennes remonte à 28 mars avec 6.294 cas.

La chancelière Angela Merkel a annoncé mercredi soir à l'issue d'une réunion avec les responsables des 16 Etats régionaux l'introduction de nouvelles mesures plus restrictives.

Le nombre de participants à des évènements privés sera par exemple limité dans les régions enregistrant plus de 35 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants sur sept jours. Dans ces régions, le port du masque sera obligatoire partout où les gens sont proches les uns des autres pour un certain temps.

Les rassemblement seront limités à 25 personnes dans les établissements publics et 15 dans les salles privées.

"Je suis convaincue que ce que nous allons faire maintenant va déterminer la manière dont nous traverserons cette pandémie", a commenté la chancelière.

"Nous pouvons voir (...) que le taux d'infections augmente et que dans certaines régions il est très élevé", a-t-elle ajouté. "C'est la raison pour laquelle nous devons empêcher une croissance incontrôlée ou exponentielle."

Si le chiffre de 50 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants est franchi, des règles encore plus draconiennes seront imposées, comme la limitation des réunions privées à dix personnes de deux foyers maximum et la fermeture des restaurants à 23h00.

Le gouvernement fédéral et les Länder, qui sont responsables des politiques de santé, ont passé huit heures mercredi à élaborer ces règles qui tentent d'unifier des situations extrêmement disparates, conséquence du fédéralisme.Irlande

Les citoyens irlandais n'auront plus le droit de se rendre les uns chez les autres, et les régions frontalières avec l'Irlande du Nord vont être soumises à de nouvelles restrictions drastiques pour lutter contre la propagation de la pandémie.

Pays-Bas

Les Pays-Bas ont décidé la fermeture des bars et des restaurants, le port du masque obligatoire dans les espaces clos pour les plus de 13 ans et l'interdiction de la vente d'alcool à partir de 20h00.

Espagne

En Espagne, la Catalogne a décidé de fermer tous ses bars et restaurants pendant 15 jours.

Thailande

La Thaïlande a décidé d'interdire les rassemblements de plus de cinq personnes et les publications en ligne qui pourraient nuire à la sécurité nationale pour tenter de mettre fin aux manifestations pro-démocratie "illégales", a annoncé jeudi un porte-parole du gouvernement. Un décret d'urgence a été promulgué jeudi matin "interdisant les rassemblements de plus de cinq personnes" et "certains messages électroniques" qui peuvent affecter la sécurité nationale", a-t-il précisé. Mercredi, une nouvelle manifestation pour réclamer la destitution du Premier ministre Prayut Chan-O-Cha a réuni plusieurs milliers de manifestants à Bangkok.