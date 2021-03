Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 2.588.597 morts dans le monde, selon un bilan établi dimanche à 11H GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Plus de 116.415.200 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement endeuillé avec 524.979 décès, suivis suivis par le Brésil (265.411), le Mexique (190.357), l'Inde (157.756) et le Royaume-Uni (124.419).

Ces chiffres qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

EUROPE

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prévoit que davantage de doses de vaccins contre le Covid-19 seront disponibles de manière significative au sein de l'UE à partir du mois prochain. "Dès le mois d'avril, les quantités pourraient doubler à nouveau selon les plans des fabricants, mais aussi parce que d'autres vaccins sont sur le point d'être approuvés", affirme l'Allemande dans les éditions des journaux allemands Stuttgarter Zeitung et Stuttgarter Nachrichten, consultés par l'agence de presse dpa lundi.

Mme Von der Leyen s'attend à "une moyenne de 100 millions de doses par mois au cours du second trimestre, pour un total de 300 millions à la fin juin".

A ce jour, les vaccins de trois fabricants pharmaceutiques ont été approuvés dans l'UE Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca.

Jeudi, l'Agence européenne des médicaments devrait recommander l'approbation du vaccin produit par l'Américain Johnson&Johnson.

Assouplissements en Angleterre et en Allemagne

Le coronavirus souffle le chaud et le froid en Europe, entre levée de certaines restrictions lundi en Grande-Bretagne ou en Allemagne, à l'image d'Israël ce week-end, mais aussi renforcement des mesures visant à contenir l'épidémie en Hongrie ou en Finlande.

Aillleurs dans le monde, le président américain Joe Biden est enfin parvenu à faire voter samedi par le Sénat son gigantesque plan de 1.900 milliards de dollars pour relancer la première économie mondiale frappée par la pandémie.

L'espoir renaît aussi au Royaume-Uni où les petits Anglais vont retourner lundi matin sur les bancs de l'école, une première étape cruciale dans le plan du gouvernement britannique pour sortir graduellement le pays d'un troisième confinement.

Grâce à sa large campagne de vaccination - 22 millions de premières doses injectées -, le gouvernement a indiqué qu'il serait possible dès le 29 mars de se réunir à six personnes à l'extérieur. La réouverture des pubs, restaurants et magasins non-essentiels devrait avoir lieu le 12 avril.

En Allemagne, le gouvernement prévoit également de lever certaines restrictions à compter de lundi: librairies, fleuristes et auto-écoles, qui ont déjà rouvert dans certains Länder, pourront de nouveau accueillir des visiteurs dans tout le pays.

Le Nord de la France a vécu son premier week-end de confinement

En France, une partie du nord du pays a connu son premier week-end de confinement, une mesure d'une durée de quatre semaines destinée à lutter contre la propagation du variant britannique particulièrement virulent dans cette région.

Pays-Bas: une conférence attendue

Dans ce contexte, la conférence du Premier ministre néerlandais Mark Rutte, prévue lundi, est particulièrement attendue dans un pays qui a connu des scènes d'émeute contre l'imposition d'un couvre-feu après 18H00.

M. Rutte doit annoncer si son gouvernement prolonge ou non les mesures en place, dont ce couvre-feu qui, lorsqu'il avait été annoncé en février, avait provoqué plusieurs nuits d'émeute, les plus graves depuis des décennies aux Pays-Bas.

Restrictions en Finlande

La Finlande ne devrait pas en revanche hésiter. De nouvelles restrictions entrent en vigueur lundi, dont la fermeture des bars et des restaurants. Idem en Hongrie, confrontée à une recrudescence de l'épidémie, où une fermeture des écoles et de la plupart des magasins et des entreprises est prévue à compter de lundi.

AMERIQUE

Manifestation à Québec pour la reprise des sports d'équipe

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Québec pour réclamer du gouvernement québécois la reprise des sports d'équipe interrompus par la pandémie et essentiels selon eux pour la santé des jeunes.

ASIE

Israël: quasi-retour à la normale

S'asseoir dans un café, manger au restaurant, retourner sur les bancs de l'école: Israël revenait presque à la normale dimanche à la faveur de nouvelles mesures de déconfinement, rendues possibles par une campagne de vaccination massive.

AFRIQUE

Ethiopie

L'Ethiopie a reçu dimanche ses 2,2 millions premières doses de vaccin contre le coronavirus, obtenues grâce à l'initiative Covax de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour permettre aux pays les plus démunis d'avoir accès à la vaccination.