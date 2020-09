EUROPE

Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi accélérer le développement de dépistages rapides du nouveau coronavirus en vue de pouvoir "tester massivement" et de "façon régulière" la population britannique, espérant ainsi favoriser le redémarrage du Royaume-Uni après le confinement.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, un financement de 500 millions de livres (563 millions d'euros) permettra au Royaume-Uni de passer au "niveau supérieur" dans sa politique de dépistage de la maladie Covid-19.

Quasi inexistante au départ, la capacité de dépistage du Royaume-Uni a été considérablement augmentée au printemps et pendant l'été avec une capacité revendiquée de plus de 300.000 tests par jour.

Des ratés persistent cependant, la BBC ayant rapporté que certaines personnes avaient dû parcourir plus de 160 kilomètres pour se faire dépister.

ASIE

Inde

En Inde, 83.883 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, selon les données du gouvernement communiqués jeudi. C'est un nombre record. Aucun pays n'a enregistré une telle augmentation quotidienne du nombre de cas depuis le début de la pandémie. L'Inde est en passe de dépasser le Brésil en tant que deuxième pays le plus touché au monde. Le nombre d'infections dans le pays s'élève désormais à 3.853.406. Depuis mercredi, 1.043 personnes sont mortes, portant le nombre total de décès à 67.376.

L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde.

AMÉRIQUE

Argentine

Les unités de soins intensifs sont au bord de l'asphyxie en Argentine en raison de l'épidémie de coronavirus, ont alerté mercredi les professionnels de la santé de ce pays où plus de 9.000 personnes y ont succombé. "Le principal problème est la pénurie de personnel de soins intensifs qui, contrairement aux lits et aux respirateurs, ne peut pas se multiplier. Nous, spécialistes des soins intensifs sommes à la limite de nos forces, amincis par la maladie, épuisés par le travail continu et intense de devoir traiter de plus en plus de patients", a écrit la Société argentine de thérapie intensive (SATI) dans une lettre.

"Nous demandons seulement à la société de réfléchir et de respecter trois mesures simples mais importantes. (...) Nous vous prions de ne pas sortir si ce n'est pas nécessaire. Le personnel de santé est effondré, les soignants s'effondrent, le système de santé est au bord de l'effondrement (...) Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls", ajoute l'organisation.