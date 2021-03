La pandémie a fait au moins 2.745.337 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles jeudi.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus de morts avec 546.352 décès, devant le Brésil (303.462), le Mexique (199.627), l'Inde (160.692) et le Royaume-Uni (126.382).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

Plus de 100.000 nouveaux cas en 24 heures au Brésil, une première

Le Brésil a enregistré jeudi pour la première fois plus de 100.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, alors que la pandémie a déjà fait plus de 300.000 morts, a rapporté le ministère de la Santé.

L'Allemagne va classer la France en zone à haut risque

L'Allemagne va classer la France en zone à haut risque face à la pandémie de Covid-19, ce qui devrait entraîner des restrictions à l'entrée sur son territoire, a indiqué jeudi soir Angela Merkel.

L'UE prête à bloquer les exportations d'AstraZeneca pour avoir sa "juste part"

Bruxelles veut "sa juste part des vaccins": AstraZeneca ne sera pas autorisée à exporter ses doses produites dans l'UE tant qu'elle n'aura pas rattrapé ses retards de livraison aux Vingt-Sept, a averti jeudi la Commission à l'issue d'un sommet européen.

Vaccins: accord prochain UE/Royaume-Uni

L'UE et Londres pourraient parvenir à un accord dès samedi sur l'approvisionnement en vaccins anti-Covid, source de vives tensions, après un durcissement du contrôle par l'UE des exportations de doses produites sur son sol, a estimé jeudi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

USA: 200 millions d'injections en 100 jours

Le président américain Joe Biden a fixé l'objectif de 200 millions de doses de vaccin injectées lors de ses 100 premiers jours à la Maison Blanche, soit d'ici la fin du mois d'avril.

Aide américaine de 15 millions de dollars aux Palestiniens

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une aide de 15 millions de dollars afin d'aider les Palestiniens à faire face à la pandémie de Covid-19, au moment où Israël est critiqué pour ne pas avoir déployé de plus grands efforts en vue de faire parvenir des vaccins dans les territoires occupés.

Covid: Macron juge qu'une relance européenne plus vigoureuse sera nécessaire

Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi que l'Europe devra "améliorer" et "compléter" sa réponse économique et budgétaire à la crise du Covid-19 afin que la relance soit "plus vigoureuse" et ne diverge pas trop de celle des Etats-Unis.

Le Mexique a franchi la barre des 200.000 morts

Le Mexique, troisième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis et le Brésil, a franchi jeudi la barre des 200.000 morts du Covid-19, un peu plus d'un an après le début de l'épidémie dans ce pays, a annoncé un haut responsable mexicain de la santé.