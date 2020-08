EUROPE

Royaume-Uni



Les polices d'Angleterre et d'Ecosse ont infligé une amende à des organisateurs de raves durant un weekend férié outre-Manche, auxquelles des milliers de personnes ont participé en dépit des règles de distance sociale en vigueur en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis vendredi, la police britannique peut imposer des amendes à des organisateurs de rassemblements illégaux de plus de 30 personnes, les montants allant jusqu'à 11.600 euros.

Deux organisateurs de raves à Banwen en Ecosse devront s'acquitter de telles amendes alors que dimanche les autorités tentaient toujours de disperser un rassemblement de plus de 3.000 personnes.

AMERIQUE

Etats-Unis

Les Etats-Unis frôlent lundi matin le seuil des 6 millions de contaminations au coronavirus, une épidémie qui a infecté plus de 25 millions de personnes au total dans le monde, où des mesures d'assouplissement côtoient celles de restrictions.

Quelque 5.993.668 ont contracté le virus et 183.034 y ont succombé aux Etats-Unis lundi à 00h30 GMT, selon l'université Johns Hopkins qui fait référence. Ce pays est le plus touché par la pandémie, qui a contaminé plus de 25 millions dans le monde et en a tué plus de 843.000.

La lourdeur du bilan américain pourrait jouer sur le tempo scientifique: le chef de l'Agence américaine des médicaments (FDA) a annoncé qu'il était possible qu'un futur vaccin contre le coronavirus soit d'abord autorisé aux Etats-Unis selon une procédure d'urgence, avant la fin des essais cliniques censés confirmer sûreté et efficacité.

OCEANIE

Australie



L'Australie a recensé moins de 100 nouveaux cas de coronavirus lundi, pour la première fois en deux mois, ce qui permet d'espérer un reflux durable de la deuxième vague épidémique qui s'est concentrée dans la région de Melbourne. L'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale, n'a enregistré que 73 nouveaux cas lundi, alors qu'au plus fort de la crise, plus de 700 nouvelles contaminations apparaissaient fin juillet en 24 heures.

Des restrictions sont imposées depuis plusieurs semaines aux habitants de la ville, y compris un couvre-feu nocturne et la fermeture de tous les commerces non essentiels jusqu'au 13 septembre. Le Premier ministre de l'Etat Daniel Andrews a annoncé qu'il présenterait dimanche une feuille de route sur les étapes du déconfinement, en précisant que l'assouplissement des restrictions serait graduel.