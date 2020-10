La Chine dépiste une métropole entière après six cas de Covid-19

La Chine menait lundi une campagne massive de dépistage de la métropole de Qingdao (9 millions d'habitants), après la découverte de six cas de Covid-19, ont indiqué les autorités sanitaires. Le pays asiatique, où le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019, a depuis plusieurs mois endigué l'épidémie sur son sol grâce à de stricts contrôles, au port du masque généralisé, aux mesures de confinement et aux applications de traçage.

Nationalement, seuls quelques nouveaux malades sont recensés chaque jour, la quasi-totalité étant des Chinois revenus de l'étranger et placés en quarantaine dès leur arrivée.

Mais la découverte dimanche à Qingdao (est) de six cas de coronavirus d'origine locale alimente les craintes d'une résurgence de l'épidémie.

Selon les autorités sanitaires locales, toutes les personnes contaminées semblent avoir un lien avec un hôpital de la ville qui traite des patients du Covid-19. Mais le foyer d'infection n'est pour le moment pas connu.

La découverte a entraîné dans la foulée le dépistage de quelque 143.000 personnes pour tenter d'identifier les cas contact. La mairie a annoncé une campagne massive de dépistage dans cinq districts de Qingdao "sous trois jours" et de la totalité de la ville "sous cinq jours". Les autorités n'ont cependant pas précisé combien de personnes seraient testées exactement.

Ville brassicole et balnéaire, Qingdao est connue dans le monde entier grâce à sa célèbre bière "Tsingtao" (ancienne transcription de son nom). La brasserie y a été créée sous la domination coloniale allemande (1898-1914).

Chaque année, en été, de nombreux touristes se pressent à Qingdao à l'occasion de la fête de la bière, la plus importante manifestation du genre en Chine. Dans un pays globalement débarrassé du Covid-19, les amateurs de bière s'y étaient ainsi retrouvés en août, tombant les masques pour trinquer.

Le Mexique annonce son 1er cas cumulant Covid-19 et grippe A(H1N1)

Une femme de 54 ans est devenue la première personne au Mexique à être contaminée à la fois par le Covid-19 et par la grippe A(H1N1), ont annoncé dimanche les autorités. Cette femme de Mexico "souffrait de maladies auto-immunes, avec des antécédents de cancer et d'obésité, en plus d'une maladie pulmonaire chronique", a dit Jose Luis Alomia, directeur de l'Epidémologie au sein du ministère de la Santé, lors de sa traditionnelle conférence de presse.

La patiente présentait des symptômes fin septembre qui ont entraîné son hospitalisation à l'Institut national de nutrition. Les médecins jugent son état stable.

Le Mexique est le quatrième pays le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, avec 83.781 décès et quelque 817.503 contaminations, selon les derniers chiffres officiels.

L'Angletterre devrait mettre en place un système de "trois tiers"

De nouvelles restrictions locales vont être mises en place en Angleterre, face à l'augmentation de la transmission du virus Sars-Cov-2. La ville de Liverpool se dotera d'un système de "trois tiers" pour classer les zones à riques, informe la BBC lundi matin. Des nouvelles règles de confinement au Royaume-Uni doivent être annoncées lundi.

En Angleterre, Liverpool et sa périphérie devraient instaurer les restrictions les plus sèvères en suivant un système de "trois tiers", catégorisant les zones de la région urbaine selon un niveau d'alerte "moyen", "élevé", "très élevé". Toutefois, le maire Steve Rotheram assure qu'aucun accord n'a encore été dégagé, alors que les discussions se poursuivent entre les élus locaux d'Angleterre et l'exécutif britannique.

Liverpool a enregistré 600 nouveaux cas de Covid-10 par 100.000 habitants en une semaine début octobre, alors que la moyenne pour l'Angleterre est de 74.

Les nouvelles restrictions qui seront communiquées dans la journée de lundi devraient être réévaluées d'ici un mois. Le Premier ministre britannique Boris Johnson présidera un comité d'urgence lundi pour "déterminer les interventions finales".

La propagation du virus s'est accélérée ces derniers jours au Royaume-Uni. Le pays, durement touché en Europe avec plus de 42.000 morts, a enregistré plus de 17.000 nouveaux cas jeudi et près de 14.000 vendredi.

Nouvelle légère baisse des contaminations en Allemagne

Le nombre d'infections au coronavirus en Allemagne baisse légèrement pour le deuxième jour en Allemagne, selon l'Institut Robert Koch, équivalent de Sciensano dans le pays voisin. Il y a eu dimanche 3.483 nouveaux cas de Covid-19 et le lendemain, le compteur est passé à 2.467. Samedi, il y avait eu 4.721 nouvelles infections au nouveau coronavirus. Le nombre de contaminations en Allemagne depuis le début de la pandémie est estimé à 325.331. Le nombre de décès est passé lundi à 9.621 avec six morts récentes.