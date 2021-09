Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 4.762.596 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 695.001 décès, suivis par le Brésil (596.122), l'Inde (447.751), le Mexique (276.376) et la Russie (206.388).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

La Croatie resserre les mesures dans le secteur des soins de santé

La Croatie a renforcé les règles pour les employés des secteurs des soins de santé et des services sociaux, alors que l'épidémie de coronavirus y repart à la hausse. A partir de lundi, tous les employés de ces secteurs devront prouver qu'ils ont été vaccinés ou sont guéris du Covid-19 lorsqu'ils se rendent sur leur lieu de travail, ont annoncé mercredi les autorités à Zagreb ordered on Wednesday.

Les personnes qui ne peuvent en attester doivent alors se faire dépister deux fois par période de sept jours.

Les règles s'appliquent aussi aux patients qui se rendent à l'hôpital ou dans les cabinets médicaux, mais pas pour les urgences.

Les infections au coronavirus sont à la hausse en Croatie, alors que 192,6 nouvelles infections par 100.000 habitants sont dépistées.

Le pays, qui est aussi une destination touristique populaire sur la côte adriatique, ne compte que 42% de sa population vaccinée.

Australie: bond de contaminations au Victoria après des rassemblements

En Australie, dans le second Etat le peuplé, le Victoria, les contaminations au Covid-19 ont pour la première fois franchi la barre des 1.000 cas quotidiens, avec un bond d'infections attribués à des rassemblements interdits au cours des jours passés. Les autorités du Victoria ont annoncé jeudi que 1.438 nouveaux cas de transmissions locales avaient été dépistés, contre 950 la veille dans un Etat d'un peu moins de 7 millions d'habitants.

Selon le chef de l'équipe de réponse à la pandémie, Jeroen Weimar, la population a "baissé la garde", lors du dernier weekend prolongé par un jour férié, ce qui se "traduit par les 500 nouveaux cas supplémentaires", constatés jeudi.

Un tiers des nouveaux cas sont attribués à des rassemblements illégaux aux cours de ces trois jours, comme en témoignent les entretiens menés par les personnes qui enquêtent sur la chaine de transmission.

Le weekend passé était marqué par la finale de la ligue de football australienne. Les jours précédents, des manifestations contre la vaccination obligatoire avaient aussi été réprimées à Melbourne, capitale de l'Etat.

Le Victoria observe son sixième épisode de confinement depuis le début de la pandémie.

Le nombre de contaminations quotidiennes y dépasse désormais celle de l'Etat voisin de Nouvelles-Galles du Sud, le plus peuplé du pays.

Dans ce territoire au sud-est de l'Australie, l'épidémie a atteint un plateau et commence à se résorber après plus de trois mois de confinement et une large campagne de vaccination. Cet Etat, dont la capitale est Sydney, a enregistré 941 nouvelles infections jeudi.

Le confinement devrait y prendre fin la semaine prochaine une fois que 80% de la population éligible a reçu deux doses d'un vaccin contre le coronavirus.

L'Australie a enregistré 102.000 cas de Covid-19 et 1.200 décès depuis le début de la pandémie.

Russie: nouveau record de décès

La Russie a enregistré mercredi un record de décès quotidiens dus au coronavirus pour le deuxième jour consécutif, une situation qui préoccupe le Kremlin sur fond de vaccination poussive et de mesures de confinement absentes.

En 24 heures, 857 personnes sont mortes du Covid-19, selon le gouvernement.

JO de Pékin: pas de spectateurs étrangers

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin (4-20 février 2022) se tiendront sans spectateurs étrangers et seront donc réservés au public chinois en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé mercredi le Comité international olympique (CIO).

Par ailleurs, selon l'instance olympique, seuls les participants pleinement vaccinés seront dispensés de quarantaine, et intégreront une bulle stricte. Les autres devront observer 21 jours d'isolement, sauf dérogation au cas par cas avec un "justificatif d'exemption médicale".

Réouverture des plages à La Havane, avec masques

Les autorités de La Havane ont annoncé mercredi la réouverture des plages et des piscines, ainsi que du Malecon, le célèbre boulevard côtier, après neuf mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19.

Dans les piscines comme dans les zones de plage, le port du masque est obligatoire, sauf au moment de la baignade, selon les autorités. Sont aussi autorisés les exercices physiques sur la voie publique et dans les salles de sport.

Les autorités ont aussi annoncé l'ouverture des frontières au tourisme international à partir du 15 novembre ainsi que des écoles de manière progressive entre octobre et novembre.

La Slovénie suspend la vaccination avec le Janssen après un décès

La Slovénie a suspendu par précaution l'utilisation du vaccin Janssen contre le Covid-19 produit par le laboratoire pharmaceutique américain Johnson & Johnson après le décès d'une jeune femme de 20 ans.

Suisse: Janssen pour des récalcitrants aux vaccins à ARN

La Suisse a annoncé qu'elle allait acheter des doses de vaccin Janssen pour convaincre les personnes méfiantes envers les sérums à ARN messager de se faire vacciner.

Afrique du Sud: rapport accablant sur la corruption au ministère de la Santé

Des enquêteurs sud-africains demandent l'inculpation d'un ancien haut responsable et des sanctions contre l'ex-ministre de la Santé Zweli Mkhize, dans un rapport accablant publié mercredi sur la corruption au ministère de la Santé, avec l'argent destiné à lutter contre le Covid.

Le système de brevets "entrave" l'industrialisation de l'Afrique

Le système "dépassé" des droits de propriété intellectuelle, notamment sur les vaccins anti-Covid, "entrave" l'industrialisation de l'Afrique, a asséné le patron de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlec), Wamkele Mene, en marge d'une conférence en Afrique du Sud sur la reprise postpandémie.

"Cette pandémie a montré que le régime des droits de propriété intellectuelle est dépassé, en particulier pour l'Afrique", a déclaré le secrétaire général de l'organisation.