La Finlande va lever ses restrictions à partir de mi-février

La Finlande va lever plusieurs de ses restrictions liées au Covid-19, dont les jauges pour les événements culturels et sportifs, à partir du 14 février, a annoncé mercredi le gouvernement qui prévoit une levée quasi-totale des mesures anti-Covid d'ici le 1er mars. Outre les jauges, les restaurants et les bars, qui doivent actuellement arrêter de vendre de l'alcool à 20 heures, pourront en servir jusqu'à 23 heures à compter de mi-février.

Les boîtes de nuit resteront en revanche fermées jusqu'au 1er mars, date à laquelle l'ensemble des restrictions concernant les restaurants et les bars seront aussi levées, a précisé en conférence de presse la Première ministre Sanna Marin.

Le port du masque ou encore la distanciation sociale resteront toutefois recommandés au-delà de cette date.

Mercredi, le pays nordique de 5,5 millions d'habitants a franchi le cap du demi-million d'infections au Covid-19 et compte plus de 2.000 décès liés au virus depuis le début de la pandémie.

La Suède lève toutes les restrictions sanitaire anti-covid

La Suède s'apprête à son tour à lever comme ses voisins danois et norvégiens pratiquement toutes les restrictions liées au coronavirus et ce à partir du 9 février, rapportent mercredi soir les médias suédois. La situation dans les soins de santé, la dangerosité moindre du variant Omicron et le taux de vaccination de la population justifie cette décision qui sera annoncée demain/jeudi par le gouvernement. Le Danemark a été mardi le premier pays de l'UE à lever la quasi-totalité des restrictions liées au coronavirus, à l'exception des voyages internationaux. Il a été suivi plus tard dans la journée par la Norvège voisine. De nombreux autres pays d'Europe ont également commencé à lâcher du lest.

La Suisse entrevoit le Covid endémique et envisage de lever toutes les restrictions

La Suisse estime que la crise du Covid-19 est en passe d'entrer dans sa phase endémique et donc plus gérable, et envisage de lever toutes les restrictions sanitaires d'ici mi-février. "Bien sûr la pandémie n'est pas finie mais nous voyons la lumière à l'horizon", a déclaré le président de la confédération helvétique, Ignazio Cassis, lors d'un point de presse mercredi.

Les signes indicateurs d'une prochaine sortie de crise se multiplient, "laissant entrevoir le début de la phase endémique", souligne un communiqué du gouvernement annonçant la levée dès le 3 février de la quarantaine pour les cas contact et de l'obligation de travailler à domicile.

M. Cassis a profité de l'occasion pour rappeler que cette nouvelle phase n'est rendue possible que grâce à la vaccination, et a appelé à garder une certaine prudence.

"La fin de la crise ne signifie pas la fin du virus. Nous apprenons à vivre avec", a souligné l'ancien médecin cantonal, évoquant notamment une possible saisonnalité du Covid-19, à l'instar de la grippe.

Comme il est de tradition dans le pays alpin, le Conseil a aussi lancé, jusqu'au 9 février, une consultation notamment avec les cantons, les représentants de la société civile et les élus sur l'assouplissement des mesures restantes.

La levée totale pourrait entrer en vigueur dès le 17 février, supprimant ainsi l'obligation de présenter un pass sanitaire au restaurant et dans les lieux culturels mais aussi le port du masque dans les transports en commun et les magasins ainsi que les restrictions liées aux réunions privées et publiques.

Si la situation est encore trop incertaine le 16 février, le Conseil a prévu de procéder à un assouplissement en deux étapes.

En tout état de cause, les personnes infectées devront continuer à s'isoler.

Le Conseil fédéral base son optimisme relatif sur "l'évolution favorable de la situation dans les hôpitaux" et ce malgré un taux de contamination record dans le pays.

Rien que pour la journée de mardi à mercredi, il y a eu presque 41.000 contaminations nouvelles pour un pays qui compte 8,6 millions d'habitants.

L'occupation des lits en soins intensifs a continué de baisser en raison selon le gouvernement de "l'immunité élevée de la population due à la vaccination ou à une infection antérieure" et au fait que le variant Omicron "engendre moins de complications sévères que les autres variants".

Mardi, le Danemark a été le premier pays d'Europe à lever toutes ses restrictions. Mais le même jour, le patron de l'OMS a jugé "prématuré" de déclarer victoire face au Covid.

La Cour suprême tchèque annule la règle autorisant l'accès à l'horeca aux seuls vaccinés

La Cour suprême tchèque a recalé mercredi la règle autorisant l'accès aux hôtels et aux restaurants aux seules personnes vaccinées contre le coronavirus ou à celles disposant d'un certificat attestant de leur guérison. "Le but de la mesure ne doit pas être d'obliger indirectement les citoyens à se faire vacciner", ont dénoncé les juges. Les personnes ne doivent pas être considérées comme potentiellement contagieuses tant qu'elles ne présentent pas de symptômes.

La Cour suprême a donné au gouvernement tchèque une semaine pour amender la mesure. En pratique, cependant, la règle est rarement appliquée.

Le variant omicron a causé mercredi un nombre record de 57.195 nouvelles infections dans le pays tandis que 9.775 cas de recontaminations étaient enregistrés. L'incidence sur sept jours est actuellement de 2.483 infections pour 100.000 habitants.

Explosion des cas en Russie

Les autorités russes ont indiqué mercredi ne pas envisager de nouvelles restrictions contre l'épidémie de Covid-19, en dépit d'une envolée spectaculaire du nombre de cas dans ce pays faiblement vacciné.

Les nouveaux cas ont atteint 141.883 mercredi, contre environ 30.000 deux semaines plus tôt, selon les chiffres officiels. Le nombre de nouveaux morts reste toutefois limité, avec 678 décès mercredi contre près de 1.200 au plus fort de la précédente vague cet automne.

L'Australie nie avoir importé le Covid aux îles Tonga

Un responsable de la défense australienne a assuré mercredi qu'un navire de guerre livrant de l'aide aux îles Tonga après une éruption volcanique et un tsunami n'était pas à l'origine des premiers cas de Covid-19 dans l'archipel.

Le navire australien HMAS Adelaïde a accosté la semaine dernière à Nuku'alofa, la capitale, pour décharger de l'aide, malgré la découverte à bord d'un foyer de contamination au sein de l'équipage.

Le royaume de 100.000 habitants était jusqu'alors l'un des rares pays épargnés par le virus.

La France lève des restrictions

Le gouvernement français a commencé mercredi à lever des restrictions liées au Covid-19 pour alléger un peu le quotidien des Français, tout en se disant "vigilant" pour la suite alors que la pression reste forte à l'hôpital.

A partir de ce mercredi, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis (stades, établissements culturels...) sont abandonnées et le télétravail n'est plus imposé mais seulement recommandé.

... mais déclare l'état d'urgence en Nouvelle Calédonie

En Nouvelle-Calédonie en revanche, le gouvernement français a déclaré l'état d'urgence sanitaire, qui inclut des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile. L'archipel du Pacifique-Sud, longtemps épargné, connaît depuis janvier une deuxième vague de contaminations avec le variant Omicron.

Plus de 5,68 millions de morts

La pandémie a fait officiellement au moins 5.686.108 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (890.770), devant le Brésil (628.067), l'Inde (497.975) et la Russie (332.690).

Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou avec 625 décès pour 100.000 habitants, la Bulgarie (480), la Bosnie (442), la Hongrie (429), et le Monténégro (409).

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.