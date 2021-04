La pandémie a fait plus de 2,87 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (559.066), devant le Brésil (340.776) et le Mexique (205.002), l'Inde (166.177) et le Royaume-Uni (126.882).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

EUROPE

La France démarre la production du vaccin Pfizer/BioNTech

Pour la première fois, des vaccins Pfizer/BioNTech ont été mis en flacons en France par le groupe Delpharm, une annonce saluée par le président Emmanuel Macron, même s'il n'y aura pas d'effets immédiats sur la campagne de vaccination.

La Bavière va commander des doses de Spoutnik V

La Bavière a négocié un "contrat préliminaire" en vue de recevoir prochainement 2,5 millions de doses du vaccin Spoutnik V, sous réserve de son approbation par le régulateur européen, a annoncé le chef du gouvernement bavarois Markus Söder.

La Suisse joue la carte de la prudence

La Suisse ne veut pas s'exposer dans le conflit autour du rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'origine de la pandémie de coronavirus. Selon le média helvète"Neue Zürcher Zeitung", la Suisse ne se ralliera pas aux Etats-Unis et à treize autres pays pour mettre en doute les conclusions de l'étude et demander une enquête supplémentaire. La Suisse a décidé de ne pas se joindre à la déclaration commune de ces Etats, indique dans son édition de jeudi le quotidien alémanique, qui se fonde sur une réponse écrite du Département des Affaires étrangères. D'après ces lignes, la Suisse souhaite adopter une position indépendante au sujet de l'étude et se montrer prudente en ce qui concerne ce débat "politiquement sensible".

AMERIQUE

Canada: L'Ontario reconfiné

L'Ontario, province la plus peuplée du Canada, ordonne à ses résidents de rester chez eux à partir de jeudi et ferme ses commerces non essentiels pendant quatre semaines pour contrer la troisième vague de Covid-19, a annoncé mercredi son Premier ministre.

Bolsonaro exclut tout "confinement national"

Le président brésilien Jair Bolsonaro a écarté mercredi tout "confinement national", malgré les recommandations de nombreux spécialistes et d'un institut de santé de référence, au lendemain d'un nouveau record de 4.195 morts enregistrés en 24 heures.

Le Chili approuve en urgence le vaccin chinois CanSino

Le Chili a approuvé mercredi l'utilisation en urgence du vaccin chinois CanSino Biologics contre le coronavirus, le quatrième vaccin approuvé par le gouvernement du pays frappé par une violente deuxième vague de la pandémie, a rapporté l'Institut de santé publique (ISP).

Couvre-feu en Argentine

Un couvre-feu nocturne entrera en vigueur vendredi pour trois semaines en Argentine, pour la première fois dans le pays, frappé par une augmentation exponentielle des contaminations avec un nouveau record d'infections quotidien mercredi, a annoncé le président Alberto Fernandez.

Inquiétudes au Michigan

Les autorités sanitaires américaines se sont alarmées mercredi de la forte hausse des cas de Covid-19 dans l'Etat du Michigan, dans le nord des Etats-Unis, malgré une campagne de vaccination qui bat son plein dans le pays.

Record de décès au Pérou en 24H

Le Pérou a enregistré 314 décès liés au Covid-19 en 24 heures, le chiffre le plus élevé depuis le début de l'épidémie, a annoncé mercredi le ministère de la Santé, à quatre jours des élections.

Le Venezuela déplore les sanctions

Le ministre des Affaires étrangères vénézuélien Jorge Arreaza a affirmé mercredi à l'AFP que sans les sanctions économiques dont il fait l'objet, le Venezuela aurait déjà acheté les vaccins anti-Covid dont il a besoin.

Equateur: quatrième ministre de la Santé en deux mois

Le président équatorien Lenin Moreno a nommé mercredi son quatrième ministre de la Santé en deux mois, après avoir prié le troisième de démissionner en raison de l'attente excessive de personnes âgées pour être vaccinées. M. Moreno a annoncé sur son compte Twitter qu'il nommait le médecin Camilo Salinas ministre de la Santé en remplacement de Mauro Falconi, qui n'occupait la fonction que depuis trois semaines.

Ce changement est intervenu après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images de personnes âgées contraintes d'attendre parfois plus de sept heures pour pouvoir être immunisées contre le Covid-19 dans des centres de vaccination installés dans des collèges et des sanatoriums de Quito, la capitale de l'Equateur.

ASIE

Nouveau confinement strict au Qatar

Un nouveau confinement strict doit entrer en vigueur vendredi au Qatar, avec l'interdiction des activités en extérieur sauf pour des courses essentielles et aller au travail, afin d'endiguer la hausse des contaminations et des décès dus au coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités.