La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.419.488 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi midi. Plus de 164.805.270 cas d'infections ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

EUROPE :

France

Jean Castex va annoncer jeudi après-midi l'avancement de quelques jours de l'ouverture à la vaccination contre le Covid-19 pour tous les adultes, prévue initialement le 15 juin, a appris l'AFP de source gouvernementale.

Le Premier ministre doit donner la date précise lors d'un déplacement au centre de vaccination de Gagny en Seine-Saint-Denis en compagnie du ministre de la Santé Olivier Véran.

Il doit aussi y annoncer l'accélération de la campagne de vaccination pour les professions prioritaires, comme les enseignants ou les forces de l'ordre, quel que soit leur âge.

Cette accélération du calendrier intervient alors que la France a franchi le 15 mai le cap des 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin. Le prochain objectif du gouvernement est d'atteindre les 30 millions de personnes primo-vaccinées au 15 juin.

AMERIQUE:

Etats-Unis

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 587.874 décès pour 33.026.741 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 441.691 morts et 15.812.055 cas, l'Inde avec 287.122 morts (25.772.440 cas), le Mexique avec 220.850 morts (2.387.512 cas), et le Royaume-Uni avec 127.694 morts (4.452.527 cas).