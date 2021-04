La pandémie a fait plus de 2.847.182 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche en fin de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 554.994 morts, devant le Brésil (331.433), le Mexique (204.011), l'Inde (164.623) et le Royaume-Uni (126.826).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

EUROPE

La Grèce rouvre les magasins, malgré les mauvais chiffres

La Grèce a autorisé lundi la plupart des magasins à rouvrir, malgré des chiffres toujours inquiétants pour ce qui est de l'épidémie de Covid-19.

Expliquant qu'il fallait permettre aux habitants de "décompresser", le gouvernement espère aussi relancer un peu l'économie qui souffre fortement de la réduction du tourisme.

Les gens désirant se rendre dans les magasins devront toutefois prendre rendez-vous, et le nombre de personnes pouvant se trouver en même temps dans un magasin est limité, allant jusqu'à 20 personnes pour les plus importants.

Cette mesure ne concerne toutefois pas les grands magasins et les centres commerciaux. Et elle ne s'applique pas aux deux plus grandes villes du pays après Athènes, Thessalonique et Patras, où l'infection est particulièrement virulente.

La Grèce a enregistré depuis le début de l'épidémie 275.000 cas de coronavirus, qui ont provoqué 8.300 morts, dont près de 150 pour ce seul week-end.

Ferme partisan du passeport vaccinal, la Grèce espère relancer dès la mi-mai le tourisme, qui représente habituellement une part importante de son revenu.

Le pays prévoit de dépenser 11,6 milliards d'euros cette année pour mitiger les effets de la pandémie, après 24 milliards l'an dernier.

Passeport sanitaire testé en Angleterre

Le gouvernement britannique prévoit de tester dès mi-avril en Angleterre un système de passeport sanitaire pour permettre la reprise d'activités très affectées par la pandémie, comme les matches de football et les événements en salles.

Prolongation des restrictions au Portugal

Le Portugal prolonge les restrictions de passage aux frontières pour les touristes jusqu'au 15 avril, une mesure qui avait été mise en place fin janvier pour faire face à l'explosion des cas de Covid-19, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Les Allemands classent les Pays-Bas comme zone à risque

De son côté, l'Allemagne va placer les Pays-Bas en zone à haut risque en raison du nombre élevé de contaminations, a annoncé l'institut Robert-Koch, qui a déjà procédé de même pour trois autres pays frontaliers dont la France.

A partir de mardi 00H00 (02H00 GMT), tout voyageur en provenance des Pays-Bas devra présenter un test de dépistage du virus négatif pour pouvoir entrer sur le territoire allemand, selon l'institut de veille sanitaire.

AFRIQUE

Première livraison de vaccins en Libye

La Libye a reçu une première livraison de vaccins, avec l'arrivée à Tripoli de 100.000 doses du vaccin russe Spoutnik V, au moment où le pays observe une augmentation des cas, avec un système de santé fragilisé par les conflits.

ASIE

L'Inde dépasse pour la première fois les 100.000 cas par jour

Notebook Internet links India's Covid-19 update on Government Twitter Johns Hopkins University Covid-19 page The following information is not intended for publication Editorial contacts Reporting by: Siddhartha Kumar in New Delhi Editing by: Allison Williams, dpa sid arw NEW DELHI 05/04 (DPA/AFP) = L'Inde a battu lundi son record journalier de cas d'infection par le coronavirus, en franchissant pour la première fois depuis le début de la pandémie le seuil des 100.000 cas de contaminations par jour. Au total, 103.558 cas de contaminations par le SARS-Cov-2 ont été répertoriés au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Le précédent pic de contamination remonte au 17 septembre de l'année dernière, lorsque 97.894 cas avaient été comptabilisés, soit quelque 5.500 cas de moins par rapport au record actuel.

L'Etat du Maharashtra, où se situe Bombay, la capitale financière, est depuis quelques semaines le plus touché du pays, comptabilisant à lui seul 57.074 cas. Les autorités de la mégapole de 20 millions d'habitants ont annoncé de nouvelles restrictions, dont un couvre-feu nocturne et un confinement strict le week-end (de vendredi 20h00 à lundi 07h00) afin de lutter contre cette nouvelle flambée du virus.

Alors que des assouplissements avaient été décidés auparavant, plusieurs États ont réintroduit des restrictions, notamment la fermeture des écoles et la limitation du nombre de convives aux mariages.

Le gouvernement poursuit également son programme de vaccination, qui est accessible depuis la semaine dernière à toutes les personnes de plus de 45 ans. Le pays a pour objectif de vacciner plus de 300 millions de personnes d'ici la fin juillet.

Les contaminations quotidiennes dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants sont en hausse depuis début février. L'Inde a enregistré le troisième plus haut chiffre mondial de contaminations derrière les Etats-Unis et le Brésil, bien que le taux de contamination rapporté à la population et le nombre de décès soient considérablement moindres.

L'épidémie de coronavirus a officiellement fait 165.101 morts en Inde.

Une star de Bollywood testée positive

L'une des plus grandes stars de Bollywood, Akshay Kumar, 53 ans, a annoncé avoir été testé positif au Covid-19. L'an dernier, il avait déclaré boire quotidiennement de l'urine de vache pour rester en bonne santé, une pratique qui aurait selon certains Hindous des vertus médicales, notamment contre le coronavirus.