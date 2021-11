Océanie

La Nouvelle-Zélande va rouvrir ses frontières au reste du monde à partir de la fin du mois d'avril 2022, a fait part mercredi le ministre en charge de la réponse à la pandémie de Covid-19, Chris Hipkins. Les frontières de ce pays d'Océanie, constitué de deux îles principales, ont été fermées à tous sauf aux citoyens et résidents, à quelques exceptions près, depuis le mois de mars 2020. Toutes les personnes en provenance de l'étranger devaient observer une quarantaine de deux semaines dans un hôtel. Cette période a récemment été réduite à sept jours.

M. Hipkins a confirmé lors d'une conférence de presse que les voyageurs pleinement vaccinés seraient autorisés à pénétrer dans le pays à partir du 30 avril.

"Fermer nos frontières était une des premières étapes que nous avons entreprises pour protéger notre pays du Covid-19 et cela sera la dernière chose que nous rouvrirons", a-t-il fait savoir.

"La pandémie se poursuit avec les cases en hausse en Europe et d'autres régions du monde, donc nous devons être très prudents quand il s'agit de rouvrir nos frontières", a-t-il ajouté.

"Nous reconnaissons que la situation a été difficile, mais la fin des restrictions de voyage est désormais en vue", a encore déclaré M. Hipkins.

Les voyageurs devront toutefois encore s'auto-isoler durant spet jours, et réaliser des dépistages avant et après le départ. Certaines personnes, de pays plus à risque, devront néanmoins encore intégrer des infrastructures de quarantaine durant sept jours et encore s'isoler trois jours ensuite.

La réouverture pourrait se faire graduellement par catégorie de visas pour les étrangers, bien que cela doit être encore être déterminé, a précisé le ministre.

La maladie n'a fait que 40 morts sur une population de cinq millions d'habitants mais les autorités ont admis que le variant Delta a changé la donne et qu'elles devaient abandonner leur objectif zéro Covid.