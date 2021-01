La pandémie a fait au moins 1.899.396 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 290.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 368.367 décès. Suivent le Brésil (201.460), l'Inde (150.570), le Mexique (131.031), et le Royaume-Uni (78.508).

Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

EUROPE

Poursuite de la coordination européenne

Emmanuel Macron, Angela Merkel et Ursula von der Leyen sont "déterminés à poursuivre" la stratégie collective d'achats de vaccins par l'Union européenne, récemment attaquée notamment en Allemagne, a affirmé vendredi la présidence française.

Vaccins: l'UE double ses commandes

L'Union européenne a annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, doublant la quantité déjà commandée.

Le Danemark réclame un test négatif pour tous les arrivants par avion

Le Danemark a annoncé vendredi que seuls les avions dont tous les passagers auront passé auparavant un test négatif au coronavirus seraient autorisés à se poser sur son sol.

Suède: fermeture des restaurants et commerces pour la première fois

La Suède a quant à elle voté à une large majorité une loi dotant temporairement le gouvernement de nouveaux pouvoirs contre l'épidémie, permettant notamment de fermer restaurants et commerces pour la première fois.

Confinement à Chypre et en Hongrie

Les autorités chypriotes ont décidé d'imposer à compter de dimanche un confinement, le second depuis le printemps 2020.

La Hongrie a aussi prolongé jusqu'au 1er février les mesures de confinement partiel.

AMERIQUE

Nouveau record de cas aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 290.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Dans le même temps, le pays, confronté à une flambée de l'épidémie, a déploré 3.676 morts de la maladie, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu. La veille, le pays avait enregistré un record de quasiment 4.000 décès en une seule journée.

Quelque 131.000 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19, selon les données du Covid Tracking Project.

Au total, les Etats-Unis ont enregistré 21,8 millions de cas et plus de 368.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie. Le pays, où les restrictions dépendent des autorités locales, compte in fine sur la campagne de vaccination, qui a commencé mi-décembre, pour venir à bout de la crise sanitaire.

Mais pour le moment, seules un peu moins de 6 millions de personnes ont reçu une première injection de l'un des deux vaccins autorisés dans le pays, pour une population de quelque 330 millions d'habitants.

Le président élu Joe Biden a accusé vendredi que la distribution des vaccins contre le Covid-19 par l'administration Trump a été "une mascarade".

Un premier cas du variant sud-africain annoncé au Canada

Un cas de contamination par le nouveau variant du virus du Covid-19 identifié en Afrique du sud a été détecté en Alberta, le premier annoncé au Canada, a révélé vendredi la responsable des autorités sanitaires de cette province.

"L'Alberta a détecté son premier cas du variant sud-africain du Covid-19", a annoncé sur Twitter la cheffe de la santé publique de cette province de l'ouest canadien, la Dr Deena Hinshaw.

La personne concernée, qui a récemment voyagé à l'étranger, a été placée en quarantaine. "Rien ne permet de dire à l'heure actuelle que le virus a contaminé d'autres personnes", a-t-elle ajouté.

Le Canada connaît depuis décembre une forte accélération de la pandémie, qui a notamment entraîné des reconfinements dans les deux provinces les plus touchées, l'Ontario et le Québec. Dans la province francophone, un couvre-feu nocturne -le premier au Canada depuis le début de la pandémie- entrera en vigueur samedi soir.

Ottawa a donné son feu vert aux vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna et lancé mi-décembre une campagne de vaccination historique.

Le Canada, pays de 38 millions d'habitants, comptait vendredi plus de 640.000 cas de coronavirus et près de 16.700 morts.

Etat d'urgence prolongé à Mexico

La ville de Mexico fait face à son "plus haut niveau d'occupation des lits d'hospitalisation depuis le début de la pandémie", a déclaré vendredi la maire Claudia Sheinbaum qui prolonge l'état d'urgence instauré jusqu'au 10 janvier

Enseignement virtuel en Bolivie

Le gouvernement bolivien a décidé vendredi d'une reprise de l'année scolaire 2021, le 1er février, par des cours exclusivement virtuels et envisage de prodiguer des cours à la radio et la télévision.

"Nous n'allons pas autoriser des activités en présentiel tant qu'il y aura un risque de contagion. Nous allons développer l'éducation à distance ou virtuelle", a déclaré le ministre de l'Education, Adrian Quelca.

ASIE

La Chine renforce les restrictions à l'approche du Nouvel an

La Chine a renforcé samedi les restrictions dans deux villes situées au sud de Pékin, déjà placées en quarantaine, dans l'espoir d'endiguer la flambée de Covid-19 la plus grave depuis six mois dans le pays où le nouveau coronavirus est apparu il y a un an. A l'approche du Nouvel an chinois, célébré en février, la ville de Shijiazhuang a suspendu samedi matin jusqu'à nouvel ordre le trafic du métro afin "d'aider à la prévention et au contrôle de l'épidémie", ont indiqué les autorités. Pour leur part, les habitants de Xingtai sont interdits de quitter leur domicile pendant une semaine.

Au total, 18 millions d'habitants de la province du Hebei, dans les vastes communes de Shijiazhuang et de Xingtai, qui comptent d'importantes zones rurales, étaient déjà interdits de quitter les lieux sauf raison impérative, à la suite de l'apparition d'une poignée de cas ces derniers jours.

Les écoles sont fermées ainsi que les moyens de communication (autoroutes, aéroport, trains, autocars longue distance) dans ces deux villes du Hebei, la province qui entoure Pékin.

La Chine est parvenue dès le printemps dernier à enrayer l'épidémie qui s'est répandue depuis à la surface du globe, faisant près de 1,9 million de morts. Le pays a dénombré officiellement 4.634 morts, le dernier comptabilisé en mai.

Mais lors de la semaine écoulée, le Hebei a fait état de plus de 300 contaminations, dont près de 200 asymptomatiques. Le pays compte désormais 87.000 cas de contamination cumulés depuis un an, un chiffre sans rapport avec les bilans considérables annoncés dans les pays occidentaux.

Un responsable provincial a expliqué que la flambée épidémique était importée de l'étranger.

OCEANIE

La ville australienne de Brisbane se confine 3 jours dans la crainte du nouveau variant

La troisième ville d'Australie, Brisbane, a entamé samedi son premier jour de confinement, décrété par les autorités après la découverte d'un premier cas du variant britannique du Covid-19. Dans les rues de la ville, seules quelques rares personnes masquées étaient visibles, les deux millions d'habitants du Grand Brisbane étant seulement autorisés à sortir de chez eux pour des achats de première nécessité.

Les autorités ont décrété vendredi soir un confinement immédiat de trois jours après la confirmation de la contamination de l'employé d'un hôtel accueillant des personnes placées en quarantaine. Elles ont par ailleurs émis une alerte à l'intention des passagers d'un vol arrivé à Brisbane en provenance de Melbourne au début du mois, après qu'une femme, déjà à l'isolement, eut été testée positive au variant britannique.

"Le risque est extrêmement faible - très très très faible - car elle est vraiment à la fin de la période potentiellement contagieuse", a déclaré à la presse Jeannette Young, chef des services de santé de l'Etat du Queensland. "Mais à cause de ce nouveau variant, nous voulons être ultra prudents."

L'Australie a enregistré plus de 28.500 cas de Covid-19 et 909 décès, pour une population d'environ 25 millions d'habitants.

Détecté en novembre au Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, rebaptisé VOC 202012/01, serait 50% à 75% plus contagieux que le virus classique et a désormais été confirmé dans des dizaines de pays.

MOYEN ORIENT

Le roi saoudien vacciné

Le roi Salmane d'Arabie saoudite, âgé de 85 ans, a reçu vendredi la première dose d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, plus de trois semaines après le début d'une campagne nationale de vaccination, a indiqué l'agence de presse officielle SPA.