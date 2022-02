Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 5,8 millions de morts

La pandémie a fait officiellement plus de 5.836.026 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à 11h GMT.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (925.560), devant le Brésil (639.689), l'Inde (509.872) et la Russie (342.383).

Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Bosnie, la Hongrie et la Macédoine du Nord.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.

Europe

La Suisse retourne à la quasi-normalité

Boire un verre, aller au cinéma, manger au restaurant: dès jeudi, tout cela sera possible sans présenter de certificat Covid ni porter de masque. Le Conseil fédéral a tranché mercredi en faveur d'une levée immédiate de presque toutes les mesures anti-coronavirus. Les règles dites 3G, 2G et 2G+ (de l'allemand geimpft/vacciné, genesen/guéri et getestet/testé), en place depuis l'automne dernier, sont ainsi abandonnées. Le port du masque obligatoire est abrogé dans les magasins, les restaurants, et tous les espaces intérieurs publics, de même que sur le lieu de travail.

La recommandation de travailler à domicile tombe aussi immédiatement. Les organisateurs de grandes manifestations ne doivent plus demander d'autorisation spéciale. Les rencontres privées ou familiales ne sont plus limitées. Le nombre de personnes admises dans les magasins ou les remontées mécaniques n'est plus restreint non plus.

Seules deux mesures restent en place, jusqu'à la fin mars: le port du masque obligatoire dans les transports publics et les centres de soins, ainsi que l'isolement, pour cinq jours au minimum, des personnes testées positives au Covid-19. Ces mesures servent à protéger les personnes vulnérables, indique le Conseil fédéral dans un communiqué.

Selon la situation épidémiologique, ces deux mesures pourraient toutefois être levées avant la fin mars, précise-t-il.

La France envisage la fin du masque

Le gouvernement français a indiqué mercredi envisager la fin du port du masque en intérieur pour les adultes et les enfants "à la mi-mars", ainsi qu'un allègement du pass vaccinal à cette date, si la circulation du virus est "très faible".

Le ministre a cependant évoqué la perspective de "conserver (le masque) dans les endroits qui sont très à risque, comme par exemple les discothèques, et là ce serait jusque fin mars, début avril".

Les discothèques rouvrent leurs portes ce mercredi en France. Manger du pop corn dans une salle de cinéma, un sandwich dans un stade ou un train, boire un verre debout au comptoir d'un bar ou assister à un concert est également de nouveau possible.

L'Autriche va lever presque toutes les restrictions liées au Covid

L'Autriche lèvera presque toutes les restrictions liées au coronavirus à partir du 5 mars, à l'exception de l'exigence du port du masque facial à certains endroits, a annoncé mercredi le gouvernement. Les heures de fermeture anticipée des bars et des restaurants seront supprimées, les boîtes de nuit autorisées à rouvrir et les restrictions sur les grands événements supprimées, a déclaré le chancelier Karl Nehammer.

"Nous n'avons pas encore surmonté la pandémie", a averti M. Nehammer qui estime néanmoins que la situation s'était suffisamment améliorée --en particulier dans les hôpitaux-- pour justifier l'assouplissement spectaculaire des restrictions de Covid-19 sur la vie publique.

Rebond de l'économie norvégienne

La Norvège a affiché une croissance de 4,2% l'an dernier, hors hydrocarbures, gommant totalement l'impact économique de la pandémie de Covid-19, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

Océanie

Record de nouveaux cas en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a enregistré mercredi un nombre record de contaminations (1.160 nouveaux cas).

Inspirés par les autoproclamés "convois de la liberté" canadiens, des manifestants anti-vaccins continuent de bloquer les rues autour du Parlement à Wellington. Ils se sont félicités que la police, qui avait durci le ton mardi soir, n'ait pas réussi à les déloger.

Asie

Xi appelle Hong Kong à agir

Le président chinois Xi Jinping a appelé les autorités de Hong Kong à prendre "toutes les mesures nécessaires" pour contrôler une vague sans précédent de contaminations au variant Omicron, ont rapporté mercredi des journaux hongkongais pro-Pékin.

Cette déclaration intervient un jour après que la cheffe de l'exécutif Carrie Lam a exclu un confinement total de la ville, à l'image de ce qui se fait en Chine.

Amérique

Les bébés de mères vaccinés bien protégés selon une étude américaine

Les bébés nés de mères vaccinées durant leur grossesse ont environ 60% de risque en moins d'être hospitalisés du Covid-19, selon une nouvelle étude américaine publiée mardi.

Les chercheurs pensent que cette protection vient notamment d'un transfert d'anticorps contre le virus entre une mère enceinte et son bébé, via le placenta.