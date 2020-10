Le Brésil a franchi mardi la barre des cinq millions de personnes contaminées par le nouveau coronavirus et s'approche du cap des 150.000 morts, alors que le pays enregistre une décrue de la pandémie. Avec 31.553 nouveaux cas ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, le Brésil comptabilise désormais 5.000.694 cas, le troisième plus haut recensement au monde derrière les Etats-Unis (7,5 millions) et l'Inde (6,7 millions).

Le pays de 212 millions d'habitants a déploré 734 nouveaux décès en 24 heures, portant le total depuis le début de l'épidémie à 148.228 morts, contre 104.555 en Inde et 211.108 aux Etats-Unis.

La moyenne quotidienne de décès sur la dernière semaine est de 610 morts par jour, un niveau qui confirme un tassement de la pandémie après un interminable plateau de 1.000 morts quotidien enregistrés entre juin et début août.

La moyenne quotidienne des nouveaux cas sur une semaine s'affaisse également, à 27.477 contre plus de 40.000 début septembre. Les experts s'accordent cependant à dire que la situation au Brésil est encore "préoccupante".

"La baisse du nombre de cas et de décès est très faible et n'est pas encore soutenue. Il y a donc une première tendance au déclin mais elle reste à confirmer", a déclaré à l'AFP Mauro Sanchez, épidémiologiste à l'université de Brasilia.

Bond des infections en Allemagne qui enregistre plus de 4.000 cas en 24 heures

L'Allemagne a enregistré 4.000 nouveaux cas de coronavirus au cours des 24 dernières heures, avec un saut de 1.200 cas par rapport à la journée précédente, selon l'agence de contrôle sanitaire du pays. Les chiffres annoncés jeudi par l'Institut Robert Koch, qui fait foi en la matière, portent sur 4.058 nouvelles infections détectées contre 2.828 mercredi.

Le gouvernement allemand a mis en garde mercredi que le pays risquait de perdre le contrôle de la pandémie, alors que la propagation du nouveau coronavirus se poursuit.

Au plus fort du pic épidémique entre mars et avril, le pays voisin dénombrait près de 6.000 cas quotidiens, avant un fort ralentissement. Les infections ont repris de plus belle en juillet.