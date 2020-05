Le point sur la situation de l'épidémie dans le monde.

La pandémie du coronavirus SARS-CoV-2 a fait plus de 309.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 88.730 décès pour plus de 1,466 million de cas. Suivent le Royaume-Uni (34.466 morts), l'Italie (31.763), la France (27.625) et l'Espagne (27.563).

EUROPE

Allemagne

Le football a repris une partie de ses droits en Allemagne: la Bundesliga a joué samedi son premier match de championnat après 63 jours d'interruption mais dans des enceintes vides de spectateur.

C'est la première ligue majeure de football à faire son retour dans les stades après des semaines de confinement.

AMÉRIQUE

C'est la première ligue majeure de football à faire son retour dans les stades après des semaines de confinement.

Brésil

Le Brésil a franchi samedi le seuil de 15 000 morts du nouveau coronavirus et environ 230.000 personnes ont été infectées, selon les statistiques officielles qui en font le cinquième pays en terme de contaminations.

Avec 15 633 décès et 233.142 cas confirmés, le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus touché par le virus, qui a déjà fait plus de 310.000 morts dans le monde.

États-Unis

Les États-Unis ont enregistré 1.237 nouveaux décès du coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de morts à 88.730, selon le dernier décompte publié samedi par l'université Johns Hopkins.

Pays le plus endeuillé par la pandémie, les États-Unis ont maintenant un total de 1.466.682 personnes contaminées, selon la même source.