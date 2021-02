Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 2,25 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 450.273 morts, suivis par le Brésil (227.563), le Mexique (159.533), l'Inde (154.596) et le Royaume-Uni (108.013).

L'Espagne, qui compte 47 millions d'habitants et qui est l'un des pays d'Europe les plus touchés, a dépassé mercredi les 60.000 décès.

Le nombre des victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé..

Europe

La Slovaquie va progressivement rouvrir les écoles et crèches

La Slovaquie va graduellement autoriser les écoles et crèches à rouvrir à partir de la semaine prochaine, mais sous strictes condiditions, a informé le gouvernement mercredi. Dans un premier temps, seuls certains élèves de certaines années et écoles seront autorisés à retourner à l'école lundi.

Les étudiants devront prouver que leurs partents ont été testé négatif au coronavirus au cours de la semaine précédente avant de retourner à l'école. Les élèves les plus âgés doivent présenter leurs propres tests négatifs.

La plupart des élèves de plus de 10 ans, qui, dans la majorité n'ont pas été à l'école depuis le mois d'octobre, vont continuer l'enseignement à distance.

Toutes les écoles et crèches ont été fermées depuis mi-décembre en Slovaquie.

Le Royaume-Uni conforté par une étude

Contestée par ses voisins européens, la stratégie vaccinale du Royaume-Uni contre le coronavirus a été confortée mercredi par une étude montrant l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca/Oxford dès la première dose pour protéger de la maladie et freiner sa transmission.

L'université d'Oxford a par ailleurs annoncé lancer une étude pour déterminer si combiner deux doses de différents vaccins chez un même patient reste efficace.

AMERIQUE

Le Brésil veut acheter les vaccins russe Spoutnik V et indien Covaxin

Le Brésil compte boucler vendredi l'achat de 30 millions de doses des vaccins russe Spoutnik V et indien Covaxin contre le coronavirus, a annoncé mercredi son gouvernement. Le ministère de la Santé se réunira vendredi "avec des représentants de l'institut russe Gamaleya, fabricant du vaccin Spoutnik V, et du laboratoire indien Bharat Biotech, pour négocier l'acquisition de 30 millions de doses de vaccins contre le Covid-19", a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

En cas d'accord, le Brésil recevra 10 millions de doses du Spoutnik V "entre février et mars", ainsi que 8 millions de doses du Covaxin en février puis 12 millions de ce même vaccin indien le mois suivant, a précisé le ministère.

Peu avant cette annonce, l'Agence nationale de vigilance sanitaire (Anvisa) avait fait état d'une simplification de sa procédure pour analyser les demandes d'urgence, en assurant qu'elle n'exigerait plus que les essais de phase 3 (qui vérifient l'efficacité et la sécurité des vaccins) soient réalisés au Brésil.

Jusqu'à présent, seuls les vaccins des laboratoires britannique AstraZeneca et chinois Sinovac (CoronaVac) sont administrés au Brésil.

La campagne de vaccination a débuté chez le géant latino-américain le 17 janvier, avec le personnel de santé, les personnes âgées et les populations indigènes.

Le Brésil, peuplé de 212 millions d'habitants, déplore un total de 227.000 décès liés à l'épidémie et connaît actuellement une seconde vague de contaminations, avec une moyenne quotidienne de 50.000 nouveaux cas et 1.062 morts la semaine dernière.

Le Chili vaccine 140.000 personnes en une journée

Quelque 140.000 personnes ont reçu une injection contre le Covid-19 au cours de la première journée d'un programme de vaccination massive lancé mercredi au Chili, a annoncé le gouvernement. Plus de 1.400 centres de vaccination ont été installés dans tout le pays, et plus d'un million de doses du vaccin du laboratoire chinois Sinovac ont été distribuées dans ces centres, sur un total de 4 millions de doses que le Chili a reçues la semaine dernière.

Au cours de la première journée, 140.412 personnes ont reçu une injection, "ce qui nous remplit de fierté et de joie et nous permet de nous trouver sur le chemin du progrès pour parvenir à vaincre le coronavirus", a déclaré dans un communiqué le ministre chilien de la Santé, Enrique Paris.

Le programme a commencé par les personnes âgées de plus de 90 ans. Il doit se poursuivre jeudi avec les personnes ayant entre 87 et 89 ans et se poursuivra quotidiennement selon des catégories d'âge décroissantes.

Avec le chiffre atteint lors de cette première journée du programme, le Chili a déjà vacciné au total plus de 209.501 personnes depuis qu'il a commencé le 24 décembre à immuniser ses personnels de santé après avoir reçu un premier lot de 154.000 doses du vaccin américano-allemand Pfizer/BioNTech.

Le gouvernement espère avoir vacciné fin mars environ 5 millions de personnes, principalement les adultes âgés de plus de 50 ans, les personnels de santé et ceux des services essentiels de l'Etat. L'objectif du gouvernement est d'avoir vacciné en juillet plus de 70% de la population chilienne.

Le Chili compte actuellement une moyenne de 4.000 nouveaux cas quotidiens de contamination au coronavirus. Depuis l'apparition de la maladie, il a enregistré en onze mois plus de 735.000 contaminations et 18.576 décès, selon les chiffres officiels.

ASIE

L'OMS à l'Institut de virologie de Wuhan

L'Institut de virologie de Wuhan (centre de la Chine), cible de conjectures - alimentées, entre autres, par l'administration de Donald Trump - selon lesquelles il a laissé s'échapper le coronavirus dans la nature, a reçu mercredi la visite des experts de l'Organisation mondiale de la santé, qui enquêtent sur les origines de la pandémie.

Un des experts a jugé "très peu probable" que cette mission très courte apporte "des réponses définitives à la question"

OCEANIE

Matchs annulés à Melbourne

Tous les matches prévus pour jeudi à Melbourne, où se déroulent six tournois préparatoires à l'Open d'Australie, qui doit commencer lundi, ont été annulés après la détection d'un cas de Covid-19 au sein du personnel d'un des hôtels de quarantaine où ont séjourné une partie des accrédités, ont annoncé les organisateurs.