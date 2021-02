Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 2,28 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (459.030 décès recensés), devant le Brésil (230.034), le Mexique (162.922), l'Inde (154.823) et le Royaume-Uni (110.250).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Plus de 120 millions de doses de vaccins antiCovid ont été administrées dans au moins 82 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 16H00 GMT.

AstraZeneca aux moins de 55 ans

Le ministère espagnol de la Santé a annoncé vendredi qu'il limiterait l'usage du vaccin AstraZeneca/Oxford aux moins de 55 ans.

La Grèce, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Suède et d'autres pays ont fixé des limites d'âge pour ce vaccin, en raison du manque d'évaluation des risques chez les populations les plus âgées.

Le vaccin développé par l'université d'Oxford et le groupe AstraZeneca conserve une "efficacité similaire" contre le variant très contagieux apparu dans le sud de l'Angleterre et retrouvé depuis dans plusieurs dizaines de pays, ont indiqué les chercheurs chargés du projet.

Soutien à la stratégie européenne

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont exprimé vendredi leur soutien à la stratégie d'approvisionnement en vaccins menée par la Commission européenne, malgré les critiques et retards.

L'OMS appelle à accélérer en Europe

L'Europe doit "s'unir" pour accélérer sa campagne de vaccination avec l'appui de tous les laboratoires, a déclaré le directeur de l'OMS en Europe. Il s'est par ailleurs dit "inquiet" du risque posé par les variants pour l'efficacité des vaccins.

Biden: agir "vite"

Le président américain Joe Biden a promis d'agir "vite" face aux difficultés économiques des Américains liées à la pandémie, martelant sa volonté de faire passer son plan de sauvetage même sans l'appui des républicains.

Spoutnik V, "une bonne nouvelle"

Le vaccin russe est "une bonne nouvelle pour l'humanité", a déclaré le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, qui a dit "espérer que l'Agence européenne des médicaments pourra (le) certifier". Son homologue russe Sergueï Lavrov a souligné vouloir coopérer dans ce domaine avec ses rivaux occidentaux.

Déconfinement progressif en Israël

Le confinement en vigueur depuis plus d'un mois en Israël sera progressivement levé à partir de dimanche, mais les vols internationaux restent suspendus jusqu'au 20 février, a indiqué le gouvernement.

Le Canada justifie son recours au Covax

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a défendu vendredi le recours du Canada à au dispositif onusien Covax visant à aider les pays pauvres à vacciner leurs populations contre le Covid, alors qu'il est le seul membre du G7 à le faire.