Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 5.448.314 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 11H00 GMT.

En valeur absolue, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 829.963 morts, suivis par le Brésil (619.384), l'Inde (482.017) et la Russie (312.187).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

AMERIQUE

Les cas explosent en Amérique

Les Etats-Unis ont enregistré près de 890.000 cas en 24 heures mardi, en léger repli par rapport au record mondial de plus d'un million de cas quotidiens lundi, selon l'Université Johns Hopkins.

La France en est à 270.000. Et près de 300.000 nouveaux cas devraient être enregistrés au cours des dernières 24 heures, d'après le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce qui représenterait un record.

Le Royaume-Uni a lui enregistré mardi pour la première fois plus de 200.000 cas supplémentaires, tandis que l'Australie a affiché un record de 50.000 cas quotidiens.

Le Mexique a passé la barre des quatre millions de cas de Covid-19 mardi quand le pays a enregistré son plus grand nombre de nouvelles infections quotidiennes (plus de 15.000) depuis le 8 septembre.

L'Argentine avait 81.000 nouveaux cas recensés mardi, près du double de la veille.

Brésil: le carnaval de rue de Rio annulé

Les autorités de Rio de Janeiro ont décidé mardi de suspendre les traditionnels défilés de rue massifs du prochain carnaval, qui avait drainé sept millions de personnes lors de sa dernière édition en 2020, du fait de la progression du variant Omicron.

Le défilé des écoles de samba dans le Sambodrome est pour l'instant maintenu, pour fin février.



Le Pérou confronté à une troisième vague de coronavirus

Le Pérou est confronté à une troisième vague de Covid-19 à la suite d'une hausse des contaminations liée aux fêtes de fin d'année, a annoncé mardi le gouvernement. "Au cours du mois de décembre, les cas de coronavirus ont doublé à Lima et ont augmenté de plus de 50% au niveau national", a indiqué à la presse le ministre de la Santé, Hernando Cevallos.

Le gouvernement va renforcer le niveau d'alerte dans les hôpitaux et des points permettant de poser un diagnostic Covid seront mis en place, a-t-il expliqué.

EUROPE

L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été de nouveau suspendu en pleine nuit mercredi, comme la veille, en raison du chaos provoqué dans l'hémicycle par les propos du président Macron disant vouloir "emmerder" les non-vaccinés.

"Les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies", a déclaré le président de séance, Marc Le Fur (LR), en annonçant que les débats reprendraient mercredi à 15H00. Dans un entretien dans la presse, le président français a déclaré:."Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie". Le début de l'examen du texte la veille avait déjà été marqué par un vote dans la nuit refusant la poursuite des débats.

Pays-Bas: nouvelles actions de protestations mercredi contre le durcissement des mesures

De nouvelles manifestations d'opposants aux mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 sont attendues aux Pays-Bas dès mercredi, avec des actions en divers endroits.

Des manifestations sont prévues à Amsterdam mercredi de même que dans d'autres localités comme Staphorst, Blerick, Emmen et Wageningen. Des actions du groupe "Nederland in Verzet" auront lieu jusque dimanche compris. Le groupe militant demande aussi aux magasins qui sont encore ouverts de fermer leurs portes lors de ces journées de mobilisation en solidarité avec les commerces qui sont obligés de fermer à cause du reconfinement imposé aux Pays-Bas. Le pays avait connu une flambée de violence en fin d'année passée, avec des émeutes en diverses villes au cours du mois de novembre pour protester contre le durcissement des restrictions sanitaires.

ASIE

Chine: une ville dépiste 13 millions d'habitants, le foyer à Xi'an "maîtrisé"

La ville chinoise de Zhengzhou (centre) a entamé mercredi le dépistage de ses 13 millions d'habitants après quelques cas de Covid, la métropole confinée de Xi'an annonçant pour sa part la "maîtrise" d'un récent foyer d'infection. La Chine a largement éradiqué la maladie sur son sol depuis le printemps 2020, grâce à des mesures draconiennes: dépistage très poussé, traçage des déplacements via des applications mobiles ou encore confinements de quartiers entiers en cas de foyer d'infection. Ces mesures n'ont pas empêché l'émergence de petits foyers de Covid. S'ils restent extrêmement limités comparés à nombre d'autres pays, ils inquiètent les autorités à l'approche des JO d'hiver de Pékin (4-20 février).

Car le nombre de nouveaux malades a atteint ces dernières semaines des niveaux jamais vus depuis mars 2020, oscillant entre une centaine et plus de 200. Mais un reflux semble s'être amorcé, le ministère de la Santé annonçant mercredi seulement 91 nouveaux cas.

Israël: la 4e dose multiplie par 5 les anticorps

L'administration d'une quatrième dose du vaccin Pfizer permet de multiplier par cinq les anticorps une semaine après l'injection et protège contre les "complications graves", a indiqué mardi un hôpital israélien ayant entamé un des premiers essais cliniques sur le sujet.

OCEANIE

Australie: face à 60.000 cas, le testing dépassé et le système de santé sous pression

L'Australie enregistre des records de contaminations au Covid-19, imputable au variant Omicron, avec plus de 60.000 cas recensés mercredi. Cependant les décomptes officiels sont remis en doute alors que les capacités de dépistage sont dépassées. En Nouvelle-Galles du Sud, Etat le plus peuplé du pays, le système de santé est sous pression. Cet Etat de 8 millions de personnes au sud-est du pays a recensé mercredi 35.054 cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit un bond conséquent par rapport aux 23.131 enregistrés la veille mardi.