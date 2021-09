La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.689.140 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (676.059) devant le Brésil (590.955), l'Inde (445.133), le Mexique (271.503), et le Pérou (199.066).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Les USA vont lever les restrictions sur les voyages internationaux

Les Etats-Unis lèveront "début novembre", pour les personnes vaccinées, les restrictions qui pesaient depuis mars 2020 sur les voyages internationaux, et dont le maintien agaçait nombre de leurs partenaires, Européens en tête.

En plus de présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19, les voyageurs devront se faire tester dans les trois jours avant leur voyage vers les Etats-Unis, et porter un masque, ont indiqué les autorités.

Le Covid a tué plus d'Américains que la grippe espagnole

Le Covid-19 a désormais tué davantage d'Américains que la grippe espagnole en 1918-19, selon les données publiées lundi par l'université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière.

Plus de 675.700 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont décédées aux Etats-Unis, selon le dernier bilan de l'institut lundi en fin d'après-midi, contre 675.000 morts de la grippe espagnole selon les historiens et les Centres de prévention et de lutte contre les maladies.

Pays-Bas: pass sanitaire obligatoire pour aller aux toilettes dans les bars

Si les clients des cafés néerlandais ne sont pas tenus de présenter un pass sanitaire lorsqu'ils prennent un verre ou dînent en terrasse, ils devront bientôt le faire pour se rendre aux toilettes, a annoncé lundi le ministre de la Santé.

New York: pour Bolsonaro non vacciné, c'est "pizza-coca" dans la rue

Arrivé à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, le président Jair Bolsonaro a été photographié dînant debout dans la rue d'une pizza dimanche, une fantaisie attribuée par les médias brésiliens à son refus du vaccin contre le Covid.

Auckland prolonge son confinement

Le confinement d'Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, est prolongé de deux semaines, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern.

La Nouvelle-Zélande suit une stratégie "zéro Covid" visant à éradiquer toute trace du coronavirus de son territoire. Le bilan y est pour l'heure de 27 morts sur cinq millions d'habitants depuis le début de la pandémie.

Le Vietnam va acheter 10 millions de doses du vaccin cubain Abdala

Le Vietnam et Cuba se sont mis d'accord lundi sur l'achat par le pays asiatique de 10 millions de doses du vaccin cubain contre le coronavirus Abdala, dont il vient d'approuver l'utilisation en urgence.

Le vaccin Pfizer "sûr" pour les 5-11 ans

Le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 est "sûr" et "bien toléré" par les enfants de 5 à 11 ans et le dosage adapté déclenche une réponse immunitaire "robuste", selon les résultats d'une étude annoncés lundi par les laboratoires.

Les deux entreprises prévoient de soumettre ces données aux autorités "dès que possible", selon un communiqué, qui précise que la réaction immunitaire était "comparable" à celle observée chez les 16 à 25 ans qui ont reçu un vaccin plus fortement dosé.

France: vers une prorogation du pass sanitaire

Un projet de loi pour proroger le pass sanitaire en France au-delà du 15 novembre "est en cours d'élaboration et sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres", a annoncé lundi à l'AFP l'entourage du Premier ministre Jean Castex.

Face à une amélioration de la situation de l'épidémie de Covid-19, le président Emmanuel Macron s'est dit prêt à "lever certaines contraintes" dans les "territoires où le virus circule moins vite", sans donner d'échéancier.

Helsinki: chanter "Joyeux anniversaire" de nouveau autorisé

Privés de comptines et contraints depuis des mois de seulement fredonner les chants d'anniversaire, les écoliers d'Helsinki ont obtenu le droit lundi de rechanter à tue-tête, grâce à un allègement des restrictions contre le Covid.