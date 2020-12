EUROPE

L'Autriche, l'Ecosse et l'Irlande du Nord confinent à nouveau leur population samedi, au lendemain de Noël et à la veille du démarrage dans les 27 pays de l'Union européenne des campagnes de vaccination contre le Covid-19, qui a infecté plus de 25 millions de personnes sur le continent.

Après une trêve de Noël au cours de laquelle les Autrichiens ont été à nouveau autorisés à faire du ski, un troisième confinement généralisé entre en vigueur samedi dans le pays alpin.

Ce "couvre-feu" qui s'appliquera "toute la journée", selon le gouvernement, s'étendra jusqu'au 24 janvier, avec un allègement des restrictions à partir du 18 janvier pour les personnes s'étant pliées à un test antigénique. A partir du 18 janvier également, les enseignants, les commerçants en contact avec la clientèle et les conducteurs de transports en commun seront testés toutes les semaines.

L'Irlande et l'Italie se sont pour leur part reconfinées avant les fêtes. De nouvelles restrictions draconiennes (fermeture des commerces "non essentiels", limitation ou interdiction des contacts sociaux etc.) entrent en vigueur samedi en Ecosse et en Irlande du Nord.

Un nouveau confinement est déjà imposé sur une partie de l'Angleterre depuis le 20 décembre, pour juguler un nouveau variant "hors de contrôle" du coronavirus et une épidémie en très forte accélération.

Une étude mise en ligne jeudi, mais pas encore parue dans une revue scientifique, a confirmé que ce nouveau variant du virus était "50% à 74%" plus contagieux que les souches jusque-là en circulation.

Selon les chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), à l'origine de l'étude, si des mesures encore plus restrictives ne sont pas prises, "le nombre des hospitalisations et des morts dues au Covid-19 atteindra des niveaux plus élevés en 2021 que ceux observés en 2020".

France

Un premier cas de contamination par le variant du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été détecté en France vendredi, à l'avant-veille du lancement, dans l'Hexagone, de la campagne de vaccination contre le virus.

La présence de ce variant a été confirmée à Tours, chez un Français résidant habituellement au Royaume-Uni. L'homme est asymptomatique et a été isolé à son domicile, a indiqué le ministère de la Santé, qui a annoncé ce premier cas.

Il s'agit de la "première contamination au variant VOC 202012/01 du virus de la Covid-19" détectée en France, précise-t-il. Ce variant est apparu en septembre au Royaume-Uni et des études indiquent qu'il pourrait être plus contagieux.

L'homme était arrivé "de Londres le 19 décembre" et a été "pris en charge" à l'hôpital deux jours plus tard, et "détecté positif au coronavirus".

Les médecins suspectant qu'il soit atteint de la souche variante, un "séquençage" du virus porté par ce malade avait été demandé au Centre national de référence des virus des infections respiratoires. Ce dernier a confirmé vendredi l’infection au variant VOC 202012/01.

"Les autorités sanitaires ont procédé au contact-tracing (traçage des contacts) des professionnels de santé ayant pris en charge le patient et à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur mise en isolement strict", est-il précisé.

Outre ce cas, "à ce jour, plusieurs prélèvements positifs pouvant faire évoquer le variant VOC 202012/01 sont en cours de séquençage par les laboratoires du CNR", ajoute le ministère.

ASIE

Japon

Le Japon a confirmé, samedi, avoir détecté sur son territoire cinq cas du variant du coronavirus trouvé au Royaume-Uni. Les cinq personnes, arrivées de ce pays entre le 18 et le 21 décembre - soit avant que le Japon ne prenne des mesures de suspension -, ont été placées en quarantaine. Quatre des cinq porteurs du virus ne présentent pas de symptômes. Le cinquième, un homme sexagénaire, éprouvait de la fatigue.

Pour l'instant, seuls les citoyens japonais et les résidents sont autorisés à entrer dans le pays, à la condition de se soumettre à une quarantaine de 14 jours.

Le Japon a enregistré un nombre record - pour le troisième jour d'affilée - de 3.823 infections vendredi.

Le pays a pour l'instant connu une épidémie au rythme bien plus bas que ce qui a été constaté en Europe et aux Etats-Unis, avec un total de 215.000 contaminations confirmées pour 3.200 décès.

AMERIQUE

Cuba

Les personnes souhaitant se rendre à Cuba devront présenter un test de dépistage au coronavirus négatif à partir du 10 janvier, a indiqué vendredi le journal Granma. Le test devra avoir été effectué dans les 72 heures précédant le départ des voyageurs. Cuba a enregistré 217 nouveaux cas de Covid-19 mercredi, ce qui est son record depuis le début de la pandémie.

L'île, qui compte 11 millions d'habitants, a dénombré près de 11.000 infections au Sars-CoV-2, dont 140 cas fatals, depuis mars.