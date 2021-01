La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.176.000 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 100.829.870 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 61.298.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de mercredi, 16.585 nouveaux décès et 584.147 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 3.618 nouveaux morts, le Royaume-Uni (1.725) et le Mexique (1.623).

Europe

L' Allemagne envisage une réduction drastique du trafic aérien avec le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Portugal, des pays qu'elle considère comme les plus affectés par les nouveaux variants du coronavirus, a indiqué jeudi le ministre de l'Intérieur.

"Nous nous concentrons sur les zones de mutation (du virus, ndlr) pour cette proposition de restriction de voyage", a déclaré le ministre Horst Seehofer à la presse, précisant qu'un projet en ce sens devrait être présenté vendredi par le gouvernement allemand.

Amérique

La mortalité due au coronavirus jusqu'à août 2020 au Mexique a été en réalité 68% plus élevée qu'annoncé jusque-là, selon des données rendues publiques mercredi par l'Institut national des statistiques (Inegi). Ce pays latino-américain a enregistré 108.658 décès dus au Covid-19 entre mars, date de l'apparition d'un premier cas, et août 2020, selon l'Inegi.

A l'époque, le ministère de la Santé avait annoncé 64.414 morts. "Beaucoup de gens ne meurent pas à l'hôpital, mais chez eux. Cela peut expliquer en partie cette différence", a dit sur une radio locale le statisticien de l'Inegi, Edgar Vielma.

Le gouvernement et l'Institut national des statistiques utilisent également des méthodologies différentes. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, diffusé mardi, le Mexique, qui compte 126 millions d'habitants, a enregistré 152.016 décès - 171.378 en comptabilisant les cas suspects. Cela en fait le quatrième pays le plus endeuillé en chiffres absolus.

Il a enregistré près d'1,8 million de cas déclarés, parmi eux le président Andres Manuel Lopez Obrador qui a annoncé dimanche qu'il avait le Covid-19.

Mais ce nombre apparaît sous-évalué en raison du nombre limité des tests de dépistage pratiqués au Mexique. Ce pays a lancé sa campagne de vaccination le 24 décembre, mais cette dernière est ralentie par l'insuffisance des stocks de vaccins.

Asie

Le Vietnam a enregistré jeudi ses premiers cas de coronavirus en près de deux mois, avec plus de 80 nouvelles infections signalées, poussant les autorités à lancer une campagne de test sur des dizaines de milliers de personnes. Il s'agit d'un nouveau record quotidien pour le pays communiste, qui a été largement salué pour sa gestion de la pandémie - enregistrant un peu plus de 1.500 cas et seulement 35 décès avant les nouveaux cas détectés jeudi.

L'épidémie actuelle, qui sévit dans les provinces de Hai Duong et Quang Ninh (Nord), est "plus compliquée et plus grave" que tout ce que le Vietnam a connu auparavant, a déclaré le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

"Notre but est d'isoler et de combattre l'épidémie pour empêcher sa propagation le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

Dans la province de Hai Duong, les cas seraient liés à une ouvrière qui a été testée positive à son arrivée dans la ville d'Osaka, au Japon.

Elle est porteuse du variant le plus contagieux repéré pour la première fois en Grande-Bretagne et a contaminé certains de ses collègues à l'usine avant de quitter le pays.

La ville où se trouve l'usine a été fermée, tandis que le personnel médical a commencé à procéder à des tests sur des dizaines de milliers de personnes dans la région.

À Quang Ninh, à la frontière avec la Chine, l'une des personnes infectées est un responsable de la sécurité de l'aéroport international de Van Don, où les passagers internationaux étaient placés en quarantaine à leur arrivée.

L'aéroport a été fermé tandis que les voitures étaient interdites de quitter ou d'entrer dans la province.

L'épidémie survient au moment où le régime communiste du Vietnam tient depuis mardi son XIIIe congrès destiné à désigner les principaux dirigeants pour les cinq années à venir.

Le Vietnam avait enregistré pour la dernière fois un cas de transmission locale du virus début décembre.

Il a maintenu le nombre de cas à un faible niveau grâce à des quarantaines de masse, à une recherche approfondie des contacts et à un contrôle strict des déplacements.

La plupart des vols commerciaux internationaux ont été suspendus depuis mars 2020, des citoyens vietnamiens sont restés bloqués à l'étranger et seuls certains étrangers ont été autorisés à entrer.

L' Inde a encore assoupli ses restrictions contre le coronavirus en raison de la baisse des contaminations et des décès dans ce vaste pays asiatique, à l'inverse de la tendance observée dans de nombreux pays.

Selon les chiffres du gouvernement publiés jeudi, 123 personnes sont mortes du Covid-19 et 11.666 contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures en Inde.

En septembre, au plus fort de l'épidémie dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants, on dénombrait près de 100.000 nouveaux cas et plus de 1.000 décès quotidiennement.

À titre de comparaison, ces dernières semaines, les États-Unis ont enregistré plus de 4.000 décès par jour, la Grande-Bretagne et le Brésil plus de 1.000 quotidiennement.

"Le nombre de cas actifs dans le pays a diminué régulièrement au cours des quatre derniers mois", a déclaré le ministre de l'Intérieur Ajay Kumar Bhalla tout en rappelant la "que la prudence et la surveillance stricte restaient nécessaires".

Selon les dernières directives rendues publiques mercredi, l'ouverture des piscines et des cinémas est autorisée mais pour 50% de leur capacité d'accueil.

L'Inde avait imposé l'un des confinements les plus sévères au monde en mars dernier afin de lutter contre la pandémie.

Mais son économie ayant été en conséquence parmi les plus durement frappées au monde, l'Inde a progressivement assoupli ses restrictions, afin de relancer la plupart des activités économiques, autorisant même les mariages somptuaires qui ont cours dans le pays, mais dont le nombre d'invités restent toutefois limité.

Ces derniers mois ont été marqués par des festivals religieux qui ont attiré des foules en dépit de la crise sanitaire.

Des experts ont toutefois prévenu que l'Inde pourrait connaître une autre vague de contaminations, étant susceptible d'être affectée par des variants du coronavirus, comme au Brésil, en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.