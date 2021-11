Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 5.113.287 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (765.913), devant le Brésil (611.478), l'Inde (464.153), le Mexique (291.241) et la Russie (259.084).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Europe

Portugal: nouvelles restrictions envisagées

Le Portugal, l'un des pays au plus fort taux de vaccination (86%) contre le Covid-19, envisage de nouvelles restrictions pour faire face à une recrudescence de l'épidémie marquée par une augmentation des hospitalisations et du nombre de cas.

Le président Marcelo Rebelo de Sousa a défendu mardi soir le retour du port du masque obligatoire en extérieur.

Le Premier ministre socialiste, Antonio Costa, avait également laissé entendre mardi que le pays pourrait rétablir certaines mesures, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année face à la hausse du nombre de cas en Europe.

Le gouvernement prendra des décisions après une réunion prévue vendredi avec des experts scientifiques.

Nouveau record de près de 21.000 tests positifs en 24 heures aux Pays-Bas

Entre mardi et mercredi matin, 20.829 nouveaux cas d'infection au Sars-CoV-2 ont été détectés aux Pays-Bas, soit le nombre le plus haut jamais atteint, a signalé mercredi l'institut de santé national RIVM. Mardi matin, plus de 20.000 cas avaient également été signalés pour les dernières 24 heures.

Sur la dernière semaine, le RIVM a enregistré 118.762 tests positifs - 48% de plus que la semaine précédente -, pour une moyenne de près de 17.000 cas par jour, un record là aussi.

La Suède durcit ses mesures

La Suède va instaurer à partir du 1er décembre et pour la première fois un pass vaccinal pour les évènements intérieurs de plus de 100 personnes, face au bond des contaminations au Covid-19 en Europe, a annoncé le gouvernement mercredi. Le pays nordique, qui avait décidé à compter du 1er novembre de ne plus tester les personnes totalement vaccinées contre le Covid-19, même en cas de symptômes, a également décidé de revenir sur cette décision critiquée.

Même si la Suède enregistre actuellement peu de cas contrairement à de nombreux pays européens, le pays "n'est pas isolé du reste du monde", a souligné la ministre de la Santé Lena Hallengren lors d'une conférence de presse.

La lenteur de la vaccination, menace pour la stabilité financière (BCE)

La Banque centrale européenne (BCE) estime mercredi que la lenteur du rythme de la vaccination contre le Covid-19 dans certaines parties du monde pourrait menacer la stabilité financière, même si la reprise économique est déjà bien engagée.

France: le système de soin aura "probablement la capacité de faire face"

Le système de soins français a "probablement la capacité" de faire face à la cinquième vague, si "tous les outils" comme la vaccination et les gestes barrières sont utilisés au maximum, a déclaré mercredi le président du Conseil scientifique, le Pr Jean-François Delfraissy.

Les vaccins anti-Covid ne doivent pas être donnés à tous les enfants mais certains d'entre eux devraient en bénéficier, a estimé mercredi l'Académie française de médecine, prenant une position médiane face à un regain de polémiques sur le sujet.

L'Académie, dont les avis sont consultatifs, "recommande d'élargir l'immunisation contre la Covid-19 par le vaccin (de Pfizer/BioNTech) aux enfants à risque de formes graves en raison de comorbidités, quel que soit leur âge, ainsi qu'aux autres enfants vivant dans leur environnement familial et scolaire".

Asie

Hong Kong: FedEx délocalise ses pilotes

Le géant de la livraison express FedEx a annoncé mercredi la fermeture de sa base de personnel naviguant à Hong Kong et la délocalisation à l'étranger de ses pilotes en raison des mesures anti-Covid en vigueur sur le territoire, selon des médias.