Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Un premier cas du variant brésilien recensé aux Etats-Unis

Un cas de variant du coronavirus, initialement repéré au Brésil, a été identifié pour la première fois aux Etats-Unis, ont indiqué lundi les autorités du Minnesota.

Le patient, un habitant de cet Etat frontalier du Canada, est tombé malade début janvier après être rentré d'un séjour au Brésil. Il a été testé positif le 9 janvier.

Les Etats-Unis ont déjà également enregistré sur leur territoire des cas de la mutation dite britannique du coronavirus. Celle-ci pourrait devenir la principale souche en circulation dans le pays d'ici le mois de mars, affirment les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, la principale agence américaine de santé publique.

Par ailleurs, les Etats-Unis se rapprocheront d' l'immunité collective face au Covid-19 d'ici l'été, a estimé le président américain Joe Biden, affichant sa confiance dans le déploiement des vaccins.

"Je suis confiant dans le fait que d'ici l'été nous nous serons nettement rapprochés de l'immunité collective", a déclaré le nouveau locataire de la Maison Blanche.

Assouplissement des restrictions en Californie

A la faveur d'une légère amélioration de la situation dans les hôpitaux, la Californie a assoupli les restrictions imposées sur certaines activités, ce qui pourrait dans certains cas permettre la réouverture de la restauration en extérieur et des salons de coiffure.

Malgré plus de trois millions de cas officiellement recensés, deux fois plus que début décembre, le gouverneur Gavin Newsom estime que son Etat a désormais "traversé le plus gros de cette résurgence". "Avec effet immédiat, toutes les régions de l'Etat de Californie cessent d'être sous +confinement+", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse.

Manifestations contre les restrictions se multiplient

Pour la deuxième nuit consécutive, plusieurs villes des Pays-Bas étaient le théâtre d'émeutes lundi, après l'imposition ce week-end d'un couvre-feu afin de lutter contre la pandémie.

Au Proche-Orient, des affrontements ont opposé à Tripoli, la grande ville du nord du Liban, les forces de sécurité à des jeunes manifestants opposés au confinement, la Croix-Rouge libanaise faisant état de plus de 30 blessés.

Et en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a dénoncé lundi les violences liées au strict confinement, survenues la veille dans des localités et quartiers ultra-orthodoxes, et a salué la "manière forte" utilisée par la police qui a arrêté treize personnes.

Le Mexique dépasse la barre des 150.000 morts

Le Mexique a dépassé lundi la barre des 150.000 morts du Covid-19, après avoir recensé ces dernières 24 heures 659 décès supplémentaires, selon les chiffres officiels. Les autorités sanitaires ont aussi indiqué avoir enregistré 8.521 nouveaux cas, ce qui porte le total des contaminations à 1.771.740. Le taux d'occupation des hôpitaux s'élève à 60% dans le pays.

AstraZeneca: l'UE hausse le ton

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé le PDG d'AstraZeneca pour qu'il honore les livraisons de vaccin anti-Covid avec l'UE tandis que la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides a jugé "pas acceptables" les retards annoncés.

Les livraisons du vaccin AstraZeneca/Oxford seront moins importantes que prévu au premier trimestre en raison d'une "baisse de rendement" sur un site de fabrication, a prévenu le laboratoire britannique.

Gorille traité aux anticorps

Un gorille âgé contaminé par le coronavirus a été soigné grâce à un traitement expérimental à base d'anticorps de synthèse, a annoncé lundi le zoo de San Diego, en Californie.

Souffrant de pneumonie et d'une maladie du coeur, il a été traité avec un cocktail de médicaments pour le coeur, d'antibiotiques et d'anticorps "monoclonaux".